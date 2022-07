Tras 20 años de exclusividad en Televisa, Galilea Montijo confirma que se va de 'Hoy' por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 22 de julio la conductora tapatía Galilea Montijo despertó la inquietud de todos sus admiradores y fans debido a que no apareció conduciendo el programa Hoy en medio de los rumores que apuntan a que la tapatía pronto dejaría las filas de Televisa. Hace unos momentos ella misma reveló porqué razón salió del aire y no se presentó a trabajar hoy en el matutino.

Desde que arrancó la transmisión, todos los seguidores de 'La Gali' pudieron notar su ausencia y aunque creían que quizá se había retardado unos minutos, no apareció a cuadro durante toda la emisión del Canal de Las Estrellas. Ante las cámaras solo aparecieron sus compañeras Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Tania Rincón pues en los últimos días ni Arath de la Torre, 'El Negro' Araiza y Paul Stanley se han presentado a trabajar, por lo que la productora llamó a conductores invitados.

Que la también actriz de 49 años no apareciera a cuadro este día solo aumentó los rumores de que su salida del matutino Hoy es inminente y es que se dice que estaría pactada para antes de que finalice el 2022. Hay que recordar que existen especulaciones de que Montijo podría abandonar la empresa de San Ángel luego de haber gozado su contrato de exclusividad por alrededor de 20 años, ya que no soportaría seguir trabajando en México.

Se dice que Galilea, quien presuntamente se habría divorciado del político mexicano Fernando Reina Iglesias, se hartó de las críticas que recibe a diario por sus escándalos y que buscaría refugiarse en la televisión estadounidense a través de la cadena Univisión. Canales como Chacaleo reportaron que la tapatía habría intentado "todo" para que sus jefes de Televisa le permitan abandonar la televisora, pero nada de esto ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Sin embargo, hay una muy buena noticia para los fieles admiradores de 'La Montijo' y es que ahora se sabe la verdadera razón por la que no estuvo en Hoy y no se trata de una salida definitiva hasta el momento. La misma conductora utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar que hoy no pudo ir a trabajar al matutino de Las Estrellas porque se encuentra de viaje y presumió que había pasado la noche en San Carlos, Sonora.

Sí, a través de sus historias la guapa tapatía presumió que la pasó "increíble" al ser madrina en la inauguración de un nuevo negocio en esta comisaría perteneciente al municipio de Guaymas. 'La Gali' no viajó sola hasta este sitio y presumió que como siempre su asistente personal y gran amigo Bernardo Javier la acompañó, además de que el reconocido stylist Alfonso Waithsman también participó en el evento. Se espera que el próximo lunes la tapatía se reincorpore al programa Hoy y todo vuelva a la normalidad con el resto del elenco.

