Tras irse de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante despotrica contra actriz y la tacha de "mantenida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tomarse unas vacaciones de De Primera Mano e Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante arremetió contra una querida actriz, a través de su cuenta de Twitter, a quien tachó de ser "mantenida" por su familia y señalando que habría iniciado un conflicto con su hermana. Este hecho provocó que sus 309 mil seguidores en Twitter comenzaran a especular sobre la identidad de la celebridad... Descubre todos los detalles a continuación.

Desde hace algunos días, el polémico periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante ha brillado por su ausencia en los pasillos de Imagen TV y es que, parece ser que tomó unas vacaciones y se encuentra en Tailandia, aunque esto no ha impedido que continué trabajando desde la distancia o que se mantenga informado de lo que ocurre en la industria de la farándula, ya que, durante la mañana de este 22 de julio, lanzó tremenda bomba desde su cuenta de Twitter.

Gustavo Adolfo Infante en Tailandia

Créditos: Twitter @GAINFANTE

Resulta ser que el conductor de El Minuto Que Cambió Mi Destino, lanzó un indirecta a cierta actriz, en la que mencionaba que fue una villana hace cuatro décadas y desde entonces se la ha pasado sacando dinero de su familia con el pretexto de que estaba cuidando de su abuelita. Si bien, Infante jamás mencionó el nombre de la celebridad de la que estaba hablando, sus seguidores no dejaron de relacionar este caso con el de Laura Zapata y Thalía, quienes recientemente estuvieron en el ojo del huracán por el fallecimiento de Doña Eva Mange.

Es increíble. Una actriz de la tercera edad, que fue villana hace cuatro décadas y que se ha pasado 'sangrando' económicamente a su familia por la salud de su 'abuelita', ahora arremete contra su hermana que es quien la ha mantenido. Y ella sí es una estrella. Se le acabó el boleto

Declaración de Gustavo Adolfo Infante

Créditos: Twitter @GAINFANTE

Como se mencionó anteriormente, los seguidores de Gustavo Adolfo Infante, inmediatamente, estimaron que la indirecta iba dirigida para Laura Zapata, lo que provocó reacciones contrastadas, ya que, mientras hubo quienes atacaron a la villana de María Mercedes, hubo quienes se le fueron a la yugular al conductor, cuestionándolo sí tenía alguna idea de lo que significaba hacerse cargo de un adulto mayor o tachándolo de "mitotero".

Cabe señalar que hubo algunos seguidores del periodista que le informaron a Laura Zapata sobre las polémicas declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, por lo que ella se limitó a responder que no tenía idea de lo que había dicho el presentador, recalcando que ella no consumía "basura". En el tuit del seguidor se podía leer: "Y Gustavo Adolfo Infante te tiró mucho, ¿ya viste? ¿Pues que le hiciste al chaparro que está tan enojado?". A lo que la famosa respondió: "No he visto, no consumo basura, ¿tú sí?

Respuesta de Laura Zapata

Créditos: Twitter @LAURAZAPATAM

Fuentes: Tribuna, Twitter @GAINFANTE, @LAURAZAPATAM