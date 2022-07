Tras perder exclusividad en Televisa y renunciar a 'Hoy', Andrea Legarreta llega a nuevo programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora y actriz Andrea Legarreta, quien confesó hace unos años que renunció al programa Hoy por situaciones que no le agradaban pero luego volvió, fue confirmada como parte de un nuevo proyecto televisivo de Televisa. En los últimos meses se ha estado rumorando que la esposa del cantante Erik Rubín perdió sus beneficios en el canal y que ya le quitaron la exclusividad.

Como se sabe, desde hace mucho tiempo ha existido la 'leyenda' de que esta guapa presentadora y su compañera Galilea Montijo son de las personas más influyentes en la empresa de San Ángel. Andy ya lleva más de 30 años en sus filas pues comenzó su carrera siendo actriz cuando apenas era una jovencita y apareció en melodramas como Mi segunda madre (1989), Carrusel (1989), Alcanzar una estrella (1990), Baila conmigo (1992) y ¡Vivan los niños! (2002-2003),

Sin embargo, la originaria de la CDMX recibió una orden de los ejecutivos de Televisa en donde le pidieron elegir entre ser conductora y actriz y ella prefirió la primera opción. Actualmente tiene más de 20 años conduciendo el programa más exitoso de las mañanas que primero llevó el título de Hoy Mismo y ahora simplemente se llama Hoy. Andrea ha visto desfilar a un gran número de conductores en esta emisión y ella es la única del elenco original que aún se mantiene al aire.

En una vieja entrevista que dio al programa Con Permiso del Canal Unicable, 'La Legarreta' confesó que no se ha cansado de pararse temprano para conducir el matutino de Las Estrellas por más de 20 años y es que asegura que ama su trabajo. Lamentablemente, el camino no ha sido fácil para la conductora de 51 años y también confesó que llegó a tirar la toalla cuando no estaba de acuerdo con la forma de producir del argentino Roberto Romagnoli.

Por ejemplo no me gustaba la forma de producir de alguna persona... de Romagnoli. No me gustaba ni el trato hacia su gente, varias cosas", declaró.

No obstante, a la fecha Andy continúa siendo de las titulares del programa, que ahora produce Andrea Rodríguez Doria, y solo sale del aire cuando toma vacaciones, cuestiones familiares o tiene otros proyectos que grabar. Tanto es el éxito que tiene esta presentadora en la televisión que constantemente la invitan a participar en otros programas y próximamente se le verá en una nueva emisión de Canal 5.

De acuerdo con información del portal de TVyNovelas, la madre de las talentosas Mía y Nina Rubín fue invitada a participar en la primera temporada del nuevo programa de Facundo ¿Cuál es el bueno?. En esta emisión, que se estrenará el próximo lunes 25 de julio, la dinámica consiste en que tres personas entrarán al escenario diciendo que hacen cierto oficio o actividad, sin embargo, solo uno de ellos dice la verdad.

Nuevo programa de Facundo

Por otro lado, tres celebridades pondrán a prueba sus habilidades para adivinar quién de estos farsantes 'es el bueno'. Se sabe que demás de 'La Legarreta', otros famosos que estarán acompañando a Facundo en su nuevo programa serán Paul Stanley, Ricardo Margaleff, Tania Rincón, Érika Buenfil, Mau Nieto, Danielle Dithurbide, Mauricio Barcelata y Rodrigo Murray, por mencionar algunos.

