Tras superar una 'infidelidad' y 'rivalidad' con Maite Perroni, Mauricio Ochmann se va a España

Comparta este artículo

Madrid, España.- No cabe duda de que este 2022 ha estado lleno de éxitos para Mauricio Ochmann, quien en lo que va de este año ha lanzado tres películas, con Qué Despadre; superó una infidelidad en ¿Y cómo es él? y mantuvo una enfermiza rivalidad con Maite Perroni, en el thriller del terror, Sin ti no puedo. Pero esto no ha sido todo, ya que, tiene su propio show, titulado: Actuando en vida, mismo que ha sido aplaudido por otras celebridades.

En el medio de toda esta carga de trabajo, Mauricio Ochmann se ha mantenido al pendiente de sus dos hijas, Lorenza y Kailani, también ha mantenido una prospera relación con la influencer Paulina Borrola, con quien hace meses no se le ve, pero ambos continúan con su noviazgo, incluso se ha visto en las publicaciones del histrión que la también modelo suele dejarle comentarios románticos o le desea suerte en sus nuevos proyectos, esto a pesar de lo duro de la agenda del famoso.

Mauricio Ochmann promociona 'Actuando en la vida'

Créditos: Instagram @mauochmann

Precisamente, ha sido por sus duros horarios que el protagonista de El Clon y Victoria tuvo que marcharse a España, para un nuevo proyecto, según una publicación que compartió el pasado jueves, 21 de julio, está trabajando en un nuevo filme, mismo que será grabado en el país europeo, aunque no dio muchos detalles al respecto, es posible que durante los próximos meses revele un poco más al respecto en sus redes sociales.

Nuevos proyectos, nuevas aventuras, nuevos lugares", declaró el famosos; sin embargo fue el hashtag 'film' el que dio la pista de que probablemente se encuentre grabando una nueva película

Mauricio Ochmann se va a España

Créditos: Instagram @mauochmann

Por su parte, sus más de 8,6 millones de seguidores en Instagram celebraron esta nueva etapa en la vida del famoso e incluso, hubo quienes le suplicaron porque se uniera nuevamente con Telemundo para grabar la segunda temporada de El Chema, ya que, en la fotografía que publicó se le ve utilizando una chaqueta bastante similar a la que el protagonista de dicha historia utilizaba en sus peligrosas andanzas; sin embargo, el actor no dio señales de que esto fuera a ocurrir pronto.

Fuentes: Tribuna, Instagram @mauochmann