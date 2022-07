Tras volverse mujer y subir 14 kilos, estrella de Televisa compite contra Jack Black por esta razón

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Corría el año 2016 cuando Omar Chaparro era una de las figuras más exitosas de Televisa, contaba con buen rating en el programa semana, Sabadazo y tenía su propio programa de radio, Ya Párate, también gozaba de tener un contrato exclusivo en la televisora de San Ángel y tenía diversos shows de comedia; sin embargo, en determinado momento decidió marcharse e incursionar como actor, esto ocurrió cuando se miro al espejo y vio que estaba disfrazado de 'caperucita roja', esto según una entrevista que le concedió a Yordi Rosado, hace algún tiempo.

Sí bien, en un principio fue complicado para la celebridad mudarse a Los Ángeles e incluso tuvo que subir 14 kilos para la película The Wingwalker, conforme avanzaba el tiempo iba ganando mayor renombre y teniendo mayores oportunidades para otros proyectos, incluso llegó a darle vida a Pedro Infante en la película de Netflix, Cómo Caído Del Cielo, así como apareció en otras producciones como ¿Y cómo es él? con Mauricio Ochmann.

Fotografía de Omar Chaparro

Créditos: Instagram omarchaparro

Pero previo a todo esto, Omar Chaparro se ganó el cariño del público tras darle vida a un querido personaje de Dreamworks, 'Po', de Kung Fu Panda; sin embargo, en la versión original, el personaje era interpretado por el actor Jack Black, quien es conocido por aparecer en películas como Jumanji: Welcolme to the Jungle, Escuela de Rock, Los viajes de Gulliver, entre otras. Debido a esto, las comparaciones entre ambos histriones no dejaron de aparecer.

Como muestra de esto, el pasado jueves, 21 de julio, Omar Chaparro compartió el video de una entrevista que le hicieron a ambos actores en el 2016, cuando se encontraban haciendo promoción de la película Kung Fu Panda 3. En la misma, la entrevistadora puso a competir a los comediantes para ver quién pronunciaba mejor la palabra "Skidush" (técnica de la llave dactilar Wuxi con la que 'Po' vence 'Tai Long', en el primer filme) y, como era de esperarse Black fue superior, ya que, él es el actor de voz original.

Omar Chaparro en entrevista con Jack Black

Créditos: Instagram @omarchaparro

Esta situación no afectó a Omar Chaparro, quien expresó que la competencia era injusta, porque Black era quien le dio personalidad a 'Po', mientras que él solo se limitaba a ser el interprete en español, aunque rápidamente, el conductor de ¿Quién es la Máscara? venció al actor de El Gran Año, al retarlo a decir una escena en habla hispana de la película, sí bine, Jack lo intentó, terminó por perder. Pese a esto, parece ser que fue una gran experiencia para el exconductor de Sabadazo, quien recordó con alegría este momento en su cuenta oficial de Instagram.

Fuentes: Tribuna, Instagram @omarchaparro