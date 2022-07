Adiós 'Hoy': Tras sufrir 3 infartos y cirugías, actriz de Televisa alista su muerte y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien lleva 7 años sin hacer telenovelas en Televisa y ha tenido problemas de salud por los que incluso la dieron por muerta el año pasado, reaparece en el matutino Venga la Alegría Fin de Semana de TV Azteca para dar una alarmante noticia. Se trata de Maribel Fernández 'La Pelangocha', quien hace unos días estuvo en el programa Hoy promocionando la obra de teatro en la que participa Maduras, solteras y desesperadas, sin embargo, ahora se sincera y confiesa que ya tiene todo listo en su testamento debido a que podría ser sometida a una nueva cirugía a corazón abierto.

'La Pelangocha' inició su carrera en la televisora de San Ángel en los años 70 y ha participado en programas como Chespirito y La carabina de Ambrosio, además de melodramas como Mundo de juguete, Los parientes pobres, Mujeres engañadas, Cómplices al rescate, La fea más bella y Corazón Indomable. En 2015 hizo su última telenovela, Amores con trampa y desde entonces ha trabajado en el unitario de TV Azteca Rutas de la vida y en Esta historia me suena, de vuelta en Televisa.

Instagram @programahoy

La famosa de 69 años había tenido bastante preocupados a sus fans pues el año pasado estuvo muy delicada de salud tras sufrir tres infartos e incluso algunos medios hasta reportaron su muerte. Este 2021 fue sometida a una cirugía debido a sus complicaciones en el corazón y además tiene un marcapasos. Por fortuna, Maribel se recuperó y volvió a trabajar, sin embargo, ahora aparece en la competencia para informar que en breve se tendrá que someterse a una segunda operación a corazón abierto.

'La Pelangocha'

Y es que entre más tiempo pase será más peligroso para su salud, pues explicaron que la presión que ejerce su corazón para bombear sangre es muy baja. La actriz y comediante compartió su difícil panorama en exclusiva para VLA Fin de Semana: "Espero que bombee pronto y si no pues ya me harán la operación. No querían hacerla porque no es para siempre; es cada 5 años, me tienen que volver a abrir, quitar la válvula y ponerme una prótesis".

'La Pelangocha' podría someterse a otra cirugía

Y explicó que aunque hay una probabilidad de que no suceda, deja todo en manos de Dios: "Esto es cuando me llega a faltar el aire pero la bomba no bombea... espero que lo haga pronto. Que sea lo que Dios quiera, estoy en manos de Dios", dijo. Por otro lado, mencionó que ya ha pensado en la muerte: "Me pongo a pensar y digo: '¿y a poco duraré 5 años? a lo mejor ni los duro' entonces están haciendo lo posible por no meterme cuchillo pero si es necesario, quiero que el tiempo que Dios me dé de vida, que sea de calidad".

Finalmente, la actriz sostuvo que ya tiene todo listo en caso de su fallecimiento pues tiene su testamento en regla: "Yo ordené todo porque no quiero dejar nada al aire. Afortunadamente no debo. Cuando me puse muy mal le dije a Dios: 'no me gusta la idea, me da harto miedo pero si tú decides que pinte mi talavera por lo menos no le debo nada a nadie'", informó ante las cámaras del programa del Ajusco.

Fuente: Tribuna