Adiós Televisa: Tras vender sanitizantes, exactriz de TV Azteca deja 'Hoy' y se une a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien empezó su carrera en Televisa y luego se fue a TV Azteca donde destacó como protagonista y villana durante más de 20 años, aparece en Venga la Alegría y Ventaneando luego de haber regresado a la televisora de San Ángel y haber dado entrevistas al programa Hoy. Se trata de Mayra Rojas, quien reveló que ha recibido amenazas por las declaraciones que hizo sobre la denuncia de abuso que hizo Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano.

Mayra, quien empezó su trayectoria artística apoyada por Luis de Llano en melodramas como Alcanzar una estrella I y II y Baila conmigo, se cambió al Ajusco en 1995 y participó en proyectos como Rivales por accidente, Prófugas del destino, Bellezas indomables, Quiéreme, Amor Cautivo, Corazón en condominio y Nada Personal. También fue conductora en Con sello de mujer. En 2020 volvió a San Ángel y su último proyecto en ficción fue Los ricos también lloran.

Mayra Rojas

Tras su divorcio y la dolorosa muerte de su hermana, la también actriz Lorena Rojas, a causa del cáncer, la actriz ha relatado que subió de peso y estuvo a punto de caer en una severa depresión durante la pandemia pero decidió reinventarse y salió adelante vendiendo al mayoreo sanitizantes y batas médicas. Ahora que se reactivó el medio, Mayra se vio envuelta en polémica luego de externar su punto de vista sobre la denuncia de Sasha Sokol a Luis de Llano, pues tuvieron una relación cuando ella era menor de edad.

En su momento, Rojas sostuvo que tenía buenos recuerdos del productor y siempre fue respetuoso con ella y además cuestionó a la madre de la exTimbiriche por no estar al pendiente de su hija, por lo que los ataques en redes no se hicieron esperar. Fue por ese motivo que apareció en Ventaneando y Venga la Alegría Fin de Semana para revelar que ha sido víctima de amenazas, por lo que ya no hablará más del tema.

"No voy a hablar de Sasha ni del señor Luis de Llano porque... no, ya no voy a hacerlo, ya no me voy a volver a arriesgar a lo mismo. Yo siempre me voy a expresar, pero ya me di cuenta de que hoy la sociedad ataca, agrede, insulta, ofende, sin tener una base estricta, entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque hay cosas que lastiman", dijo ante la prensa. Además, mencionó que ya aprendió la lección.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

"Creo que uno aprende la lección, y aprendes a decir 'no me vuelvo a meter', o sea, yo sigo teniendo mi propia forma de pensar, pero no la voy a exponer. Vivimos en un mundo en donde nos escudamos atrás de un teléfono, atrás de un iPad, de una computadora, la gente opina muy fácilmente porque no tienes que encarar a nadie". También se dijo muy triste por los comentarios que hicieron contra sus hijas.

"Hay cosas que duelen porque la gente en realidad no te termina de conocer, no sabe quién eres, he aprendido, ahora sí que a la vejez viruela, a lidiar con los comentarios, porque yo me ponía a contestarle a todo mundo, hasta que mi hija me dijo '¡ma, por favor!'. (...) Que alguien te amenace públicamente y te diga 'ojalá que a tus hijas les pase lo mismo', dices ¿en qué mundo estamos viviendo? yo no le hice daño a nadie", dijo molesta ante las cámaras de Venga la Alegría Fin de Semana y Ventaneando.

Finalmente, agradeció que empiecen a regularse los ataques en redes sociales, pero considera que aún falta mucho para que se ponga un alto definitivo a la gente que amenaza e insulta a otras personas en las plataformas digitales: "Debería, pero está en chino, o sea, ya se prohíben groserías, ya no puedes decir ciertas palabras en los estadios, todo está cambiando y nos tenemos que adaptar, siempre y cuando no agredas ni te metas con los demás", finalizó.

