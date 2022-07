Adiós TV Azteca: Tras hundir a Legarreta y dos divorcios, galán vuelve a Televisa y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exgalán de telenovelas de Televisa aparece en redes del programa Hoy luego de haber abandonado el matutino hace años y haber sostenido un fuerte pleito con Andrea Legarreta, mismo que perdura hasta ahora. Se trata del controversial Alfredo Adame, quien tras protagonizar melodramas como Yo no creo en los hombres, Más allá del puente y Retrato de familia en los 80's y 90's, terminó siendo uno de los famosos más mediáticos por las peleas en las que se involucra todo el tiempo.

Instagram @tlnovelas_tv

Adame triunfó por años en Televisa, sin embargo, tiempo después fue vetado y él atribuyó ese supuesto castigo a su excompañera del programa Hoy Andrea Legarreta. Y es que el actor arremetió contra la esposa de Erik Rubín acusándola de infiel y señalándola de ser quien presuntamente ordena los despidos en el matutino por tener "vara alta" con ejecutivos. Esto provocó que Legarreta le contestara públicamente en 2019, señalándolo de violencia de género.

Aunque el histrión ha encontrado refugio en TV Azteca, donde acaba de participar y ganar el reality Soy famoso, ¡sácame de aquí!, apareció en la cuenta de Twitter del programa Hoy pues retomaron declaraciones que hizo su primera exesposa, la actriz colombiana Diana Golden, quien lo desenmascaró en el programa Chisme No Like. Como se recordará, él también se divorció de Mary Paz Banquells, su segunda esposa y madre de sus hijos, además de que está distanciado de ellos y no ha buscado reconciliación.

Alfredo Adame ganó reality de TV Azteca

Adame ha arremetido en numerosas ocasiones contra sus exparejas luego de sus divorcios, sobre todo contra Diana Golden. Cabe recalcar que el año pasado él perdió una demanda que ella interpuso en su contra, sin embargo, hasta ahora no le ha pagado ya que hace unos meses sostenía que presuntamente estaba en la ruina y no tenía dinero. No obstante, la colombiana ahora hizo más revelaciones sobre el que asegura fue un corto pero tormentoso matrimonio con Adame, mismo que terminó hace 37 años.

Diana Golden y Alfredo Adame

Golden confesó que se casó para ayudarle con trámites legales en Estados Unidos: "Por papeles, cosa que él me convenció, que si me casaba con él, él ya podía trabajar, mentira" sostuvo, y sobre cómo fue esa relación en la intimidad, la colombiana aseguró que siempre fueron distantes, pues incluso no dormían en la misma cama y no puede recordar si siquiera hubo besos: "No me acuerdo, eso fue hace 37 años y ha pasado tanta vida después".

Diana también revivió la pesadilla que asegura pasó al lado del exconductor de Hoy: "El señor me puso una pistola en la boca y me rompió toda mi ropa, me sacó a la calle a las 3 de la mañana en pijama y descalza, si eso es maltrato, yo no sé qué es". Por otro lado, también manifestó cómo va la demanda que interpuso: "Yo por lo que lo demandé ahorita fue por difamación y daño moral, porque él dice que me le escapé a Pablo Escobar y que soy una narcotraficante". Y aunque ya ganó una, le mandó duro 'recadito' a Adame.

Todavía le falta su disculpa pública mi amor. En realidad sí, porque la plata se la doy a los perros”.

Fuente: Tribuna