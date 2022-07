Adiós 'Ventaneando': Tras 28 años en TV Azteca, ejecutivos 'vetan' a Chapoy y anuncian su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haberse tomado varias semanas de vacaciones este mes, reportan que la conductora titular de Ventaneando Pati Chapoy y su equipo recibieron una terrible noticia. Tras 26 años al aire, y pese a ser uno de los programas de espectáculos más longevos de la televisión mexicana, ejecutivos de TV Azteca los reemplazan. Esto en medio de rumores de un posible retiro de Pati por diferencias con directivos y de que se estaría alistando un programa en Televisa que les haría fuerte competencia.

Y es que el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga reportó que el programa, una vez más, será recortado de horario por una decisión de ejecutivos del canal. "Le van a quitar tiempo a Ventaneando. El lunes a Ventaneando le recortan tiempo (...) es como el comodín de Azteca (...) el hijo sándwich, a veces lo quieren, a veces no", dijo. Además, informó que una famosa conductora los reemplazará con su nuevo programa estrenado hace unos meses, Rocío Sánchez Azuara con Acércate a Rocío.

A partir del lunes Rocío Sánchez Azuara tiene más tiempo", explicó, además de que en redes de TV Azteca ya confirmaron que crece su horario.

Instagram @aztecauno

El periodista sostuvo que una posible razón de este movimiento de parte de altos ejecutivos podría ser que el programa Acércate a Rocío estaría consiguiendo una estabilidad de rating y "nunca baja de 700 mil" espectadores, mientras que Ventaneando "o va muy arriba o muy abajo, es un sube y baja". No obstante, lo que aseguró es un hecho es que sacarán del aire mucho antes a la emisión del programa de espectáculos para reemplazarlos con el talk show de Rocío, quien regresó al Ajusco luego de años de ausencia.

A partir del lunes 'Ventaneando' tiene media hora menos y esa media hora la tendrá Rocío Sánchez Azuara".

Por otro lado, la cuenta de Twitter @LaPortadaAI1 reportó que además del recorte de horario, se rumora que habrían cambios en el elenco de Ventaneando. "Se rumora que habrá cambios de conductores en Ventaneando", publicó. Actualmente, en la emisión participan Daniel Bisogno, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda, Ricardo Manjarrez y Rosario Murrieta, y si bien muchos son muy queridos por el público, otros no han tenido la misma aceptación, pues internautas afirman que son "muy grises".

¿Será un veto o castigo? Entre los comentarios a la publicación, habían menciones de que ya Ventaneando podría estar en su recta final tras casi tres décadas. Aunque en su momento fue un programa pionero de espectáculos en México y siempre estuvo en los primeros lugares de rating, con el auge de plataformas y canales de YouTube, la audiencia habría disminuido. Además, rumores de supuestos roces entre Pati Chapoy y los actuales ejecutivos a cargo del canal solo han ido creciendo con el tiempo.

Luego de la llegada de los conductores de Chisme No Like a la televisora, Elisa Beristain y Javier Ceriani, la tensión solo ha ido aumentando. Y es que no tienen buena relación con Ventaneando pues en el pasado ya Bisogno tuvo una fuerte pelea con el argentino, a quien insultó al aire. Cuando fueron los Premios de la Radio a finales del 2021, trascendió que Ventaneando supuestamente vetó a la ceremonia, lo primero que se concretó tras hacer alianza con Estrella TV, donde trabajaban Elisa y Ceriani.

Según versiones, esto habría molestado a altos mandos del Ajusco como Sandra Smester, directora general de contenidos y reemplazo de Alberto Ciurana, quien falleció por Covid-19 en marzo del año pasado. Lo que sí no es un secreto es que él no tenía buena relación con Pati pues cuando trabajaba en Televisa, hasta intentó meterla a la cárcel. Aunque esta rivalidad con ejecutivos no ha sido confirmada, lo cierto es que Ventaneando ha recibido duros golpes en los últimos años respecto a programación.

El actual elenco de 'Ventaneando'

Aunque Bisogno afirma que todavía hay Pati Chapoy para rato pues no se retirará pronto, usuarios exigen un cambio en la plantilla principal de presentadores. Aunque han defendido el sentido del humor y polémicos comentarios de Daniel y hasta de 'Pedrito', algunos afirman que otros como Manjarrez o Mónica Castañeda no serían el perfil que quieren ver a cuadro. Cabe mencionar que la información sobre algún cambio en el elenco no ha sido confirmada oficialmente, por lo que será solo Pati o la televisora quienes corroboren la noticia.

Fuente: Tribuna