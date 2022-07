Con el sentimiento a flor de piel, cantante llega 'VLA' y revela su desgarrador pasado

Ciudad de México.- A lo largo de los años, muchas estrellas juveniles de la década de principios del 2000 y finales de 1990, han denunciado las duros requisitos que tenían que cumplir para verse tal y como dictaban los exigentes estándares de belleza de la época, lo que llevó a que varios de ellos desarrollarán problemas de salud y hasta emocionales; sin embargo, el camino a la fama podría resultar complicado, por lo que muchos famosos tuvieron que sufrir desde antes de ser reconocido, todo esto para llegar a ganarse un nombre en la industria de la farándula.

Uno de estos casos es el de Regina Murguía, exintegrante del grupo de pop, Jeans, el cual llegó a ser muy reconocido en la antes mencionadas décadas, sí bien, frente a las cámaras todo era glamour, lo cierto es que la vida personal de la cantante era más lúgubre de lo que se esperaría. Recientemente, la intérprete de Toda la Noche, Desfile de las Estrellas y Llena de Amor concedió una entrevista para el programa de espectáculos, Venga la Alegría: Fin de Semana, en el que reveló el desgarrador pasado que vivió desde pequeña.

Fotografía del grupo Jeans

Créditos: Internet

Y es que, la expareja de Yahir relató ante el show de TV Azteca, que desde niña sufrió bullying por parte de sus compañeras de escuela, quienes presuntamente, la envidiaban por su actitud alegre y extrovertida; sin embargo, esto le valió para que la ignoraran y le aplicarán la infame 'ley del hielo', misma que ha sido declarada por algunos especialistas como una forma de tortura psicológica para la víctima.

Yo sufrí bullying fuerte en la escuela, porque era del grupo de las niñas populares, pero había un tiempo en el que ellas no me hablaban. Me hacían la ley del hielo. Llegaba al colegio y las niñas estaban... como que se volteaban y estaban en mi contra (...) Siempre fui carismática, llamativa y movida. Entonces la directora del colegio decía: 'Ellas quieren ser como ella, pero la odian", declaró Murguía

Regina Murguía en JNS

Créditos: Internet

Lamentablemente las cosas no mejoraron cuando entró Jeans, donde era frecuentemente criticada por su aspecto físico, hecho que llevó a la famosa a obsesionarse por su apariencia física. Cabe señalar que la actual pareja de Tono Beltranena, declaró que, derivado a toda esta presión, llegó a desarrollar colitis nerviosa, misma que se le desataba cada vez que tenía que acudir al colegio.

Me daban ataques de colitis nerviosa de que (decía) 'Ay ya tengo que ir al colegio y no quiero ir'. Por momentos de mi vida pase por situaciones muy duras (...) Es mucha la presión del físico porque al final eres una niña y te dicen 'eres gorda' o 'no lo haces bien'. Uno no está preparado para estas cosas y daña mucho el autoestima de una niña. Hice miles de dietas y estuve muy traumada por el peso