Desfigurada y divorciada: Tras romance con dueño de Televisa, actriz llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien fue llamada la 'Reina de las telenovelas' y cambió drásticamente su rostro luego de varios 'arreglitos', llega al programa Hoy de Televisa y traiciona al matutino Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Lucía Méndez, quien sorprendió por la predicción que le dijo a Andrea Escalona, una de las conductoras del matutino, pues aseguró que su madre Magda Rodríguez (quien falleció en 2020) le dijo en sueños cuál será el sexo de su bebé.

Como se recordará, la diva de divas ha gozado de fama desde que inició su carrera en los años 70, participando en melodramas de la televisora de San Ángel como Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, Vanessa, Colorina y Viviana. No obstante, pese a que fue la protagonista más cotizada en su momento, fue vetada durante 15 años de la empresa por irse a Telemundo a grabar la telenovela Marielena, además de que también trabajó en el Ajusco, donde protagonizó Tres veces Sofía y Golpe Bajo.

Y eso no es todo, pues en la biografía del fallecido dueño de Televisa Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo, publicada en el año 2000, se asegura que su veto habría sido por "déspota y diva", además de que presuntamente habría enemistado a productores, actrices y cantantes con él. Incluso, 'La Méndez' tuvo un tórrido romance con Azcárraga Milmo: "Siempre dijeron que éramos amantes. Fuimos novios porque no era casado, no fuimos amantes", sostuvo en una entrevista de hace varios años.

La actriz y cantante de 67 años ha provocado polémica por su apariencia física, la cual ha cambiado radicalmente con los años. Aunque afirma que solo se ha aplicado bótox, su transformación es evidente y se ha ganado muchas críticas, pues la señalan de lucir "irreconocible" y hasta "desfigurada". Tras hacer su último proyecto en la pantalla chica en 2011, pues se ha dedicado más a la música, este viernes Lucía acudió al matutino Hoy pues le hicieron un increíble homenaje por sus 50 años de trayectoria artística, dando un duro golpe a Venga la Alegría.

Luego de recordar anécdotas con colegas como Vicente Fernández y Eduardo Yáñez, a quien elogió al asegurar que es el que mejor besa de todas sus parejas en la ficción, Lucía dejó a todos boquiabiertos pues en uno de los momentos impactantes del programa, habló con la conductora Andrea Escalona de la gran amistad que la unió a Magda Rodríguez, quien fuera productora de la emisión matutina hasta el 2020 cuando murió repentinamente y tuvo que ser reemplazada por su hermana Andrea Rodríguez.

Al participar en la en la dinámica para adivinar si Andrea Escalona tendrá niña o niño, ya que tiene unos meses de embarazo, la actriz sorprendió a todos al decir que la misma Magda se le apareció en sueños para revelarle el sexo del bebé y hasta comentó que ella no creía que había fallecido. "Se nos hizo presente Magda un día, ella no entendía que estaba muerta, entonces ella en los sueños me dijo que es niño", contó Lucía.

"He tenido muchas cosas en las que Magda me ha hecho presencia y no estoy loca ni mucho menos", contó. "En sueños me dijo que iba a ser niño. Que iba a tener un nieto, porque me dijo que quería que tú tuvieras un hombre que te adorara y cuidara el resto de tu vida", le confesó a Escalona, quien aseguró que sí creía lo que dijo la primera actriz, debido a que ella y su madre eran grandes amigas.

