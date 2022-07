Luego de presunto pleito con Laura Zapata, Gustavo Adolfo Infante lanza mordaz 'recadito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas, Gustavo Adolfo Infante ha brillado por su ausencia de los foros de Imagen TV porque salió del país; sin embargo, esto no ha evitado que se mantenga lejos de la polémica, hecho que ha caracterizado al presentador, de El Minuto Que Cambió Mi Destino, desde hace algunos años, solo hay que recordar los pleitos legales que sostuvo con celebridades de la talla de Alejandra Guzmán, Gaby Spanic e incluso su más reciente pelea con Alfredo Adame, la cual concluyó con dos ordenes de restricción, una para cada uno.

El día de ayer, el conductor de programas como No lo cuentes, Rim Bom y En Compañía De... dio de qué hablar cuando lanzó un controversial mensaje en el que acusaba a una actriz de ser una "mantenida" por su familia y si bien, en ningún momento dio el nombre de la celebridad a la que se refería, algunos de sus seguidores relacionaron sus palabras con el caso de Laura Zapata, a quien incluso buscaron para averiguar el trasfondo del pleito que Infante mantenía con ella, pero la también bailarina se limitó a decir que ignoraba el asunto y que no consumía "basura".

Es increíble. Una actriz de la tercera edad, que fue villana hace cuatro décadas y que se ha pasado 'sangrando' económicamente a su familia por la salud de su 'abuelita', ahora arremete contra su hermana que es quien la ha mantenido. Y ella sí es una estrella. Se le acabó el boleto", declaró infante

No pasaron ni 24 horas de estas declaraciones, cuando Gustavo Adolfo Infante ya estaba lanzando un mordaz comentario, en el que tachó a alguien de ser un "viejito envidioso y desempleado". Nuevamente, el conductor no dio el nombre de la persona a la que estaba atacando y esta vez sus seguidores no lograron descifrar la identidad del afectado, aunque es posible que se trate de un miembro del espectáculo, quien posiblemente especuló que el periodista había sido despedido de Imagen TV, debido a la ausencia que había mantenido las últimas semanas.

Para los que están pendientes y hablando de más les informo que el lunes (25 de julio) me integro en vivo a mis cuatro programas, tres de TV Abierta en Imagen TV y uno de redes sociales. Por cualquier duda y mala vibra de los viejitos envidiosos y desempleados

Cabe señalar que, según información proporcionada por el mismo conductor, a través de sus redes sociales oficiales, durante las últimas semanas se había ausentado de los pasillos de Grupo Imagen porque aparentemente había salido de vacaciones con su familia a Tailandia, pero el día de ayer, viernes, 22 de julio, hizo una pequeña transmisión, precisamente por su trabajo. Por otro lado, hubo algunos seguidores del famoso que agradecieron su regreso a la pantalla chica, porque presuntamente no les habría gustado la dinámica de los conductores encargados.

