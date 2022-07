Sofía Garza anuncia el nacimiento de su primera hija luego de complicaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Sofía Garza por medio de sus redes sociales presumió que ya es madre, luego de dar a a luz a su pequeña el pasado viernes 22 de julio, por lo cual ya expuso una fotografía en la que se pude ver a la menor envuelta en un cobertor blanco, además de posar una prenda del mismo color, seguido de la leyenda "Olivia".

Por el momento, no se han revelado cómo fue el parto, sin embargo, dicho post se ha llenado de emotivos mensajes de felicitación de seguidores, así como de conocidos, quienes le dijeron que se encuentran impacientes por conocerla, mientas que otros solamente le hacen saber que es muy hermosa, a lo cual la actriz no ha respondido.

Sofía Garza comparte foto de su hija

La celebridades que se han tomado el tiempo para comentar son Victoria Ruffo, Linet Puente, Tania Rincón, Odalys Ramírez, Fernanda Castillo, Jimena Longoria, Viviana Barrera, entre otras personalidades de no tanto peso, por lo que sus buenos deseos no vistos por el público en general, quienes le han dado hasta el momento ocho mil 188 'me gusta'.

Cabe recordar que apenas el pasado mes de marzo, ella reveló que se encontraba embarazada, sin embargo, jamás mencionó cuantos meses tenía, por lo que es posible que ya tuviera alrededor de 5 meses, pues este mes de julio dio a luz, cuatro meses después de dar el emotivo anuncio, llamando en su tiempo la atención de algunos medios de comunicación.

A pesar de todos los problemas que se le presentaron ella pudo ser madre por primera vez, pues cabe mencionar que un mes antes fue operada de la apéndice, debido a unos molestias que tenía en un costado, saliendo todo a la normalidad, por lo que continuó con su embarazo de forma tranquila.

