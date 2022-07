Tras pleito y fuertes declaraciones, Niurka se reconcilia con Juan Vidal; le envió amoroso mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 22 de julio, Niurka Marcos volvió a dar de qué hablar, después de que hizo fuertes declaraciones a través de las cámaras del programa de espectáculos de Azteca UNO, Venga la Alegría, donde afirmó que no quería saber nada de Juan Vidal, pese al apasionado romance que ambos vivieron en el reality show de La Casa de los Famosos. Según afirmaciones de la vedette su molestia nació porque el dominicano no la buscó tras ser expulsado del concurso.

Según declaraciones de la exesposa de Juan Osorio, ella se encontraba dolida, ya que, ambos se habían prometido que se encontrarían después de que terminarán su participación en el programa de Telemundo, por lo que después de la salida del ex de Cynthia Klitbo, la vedette armó sus maletas y viajó desde Mérida hasta la Ciudad de México para reencontrarse con Vidal; sin embargo la reunión nunca se dio, por lo que la denominada 'Mujer Escándalo' regresó a su hogar con el corazón roto.

No lo pude ver para nada, ni se comunicó conmigo ni me habló por teléfono. Sabía que él era así, desde adentro de la casa y si haces eso en la vida real no me gusta, somos personas muy diferentes", declaró la bailarina

Sin embargo, y al típico estilo de los mal entendidos de las comedias románticas, resultó ser que Juan Vidal no ignoró a la madre de Emilio Osorio por gusto. Recientemente, el dominicano concedió una entrevista en la que reveló que fue la propia producción de La Casa de los Famosos, quienes lo habían mantenido incomunicado y que, hasta el pasado jueves, le devolvieron su celular, también destapó que había sido cambiado de hotel, por lo que no había podido contactarse con Niurka.

Afortunadamente para los fans de esta tórrida historia de amor, el actor ya logró hablar con la cubana e incluso parece ser que ya lograron llegar a la dulce reconciliación, ya que, la noche de ayer, 'La Mujer Escándalo' compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde aparecía una compilación de los momentos románticos que vivieron en el interior del reality show, mismo que fue ambientado con la canción I see red de Everybody loves an outlaw, a su vez, Niurka añadió un amoroso mensaje en el que dejaba en claro sus sentimientos por Vidal.

La respuesta es simple, hay cosas en la vida que no se pueden negar. El hecho de buscar sin encontrar y encontrar cuando ya no se busca y yo te encontré a ti", cabe señalar que este mismo mensaje fue compartido por Juan en su cuenta oficial de Instagram

