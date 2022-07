Adiós TV Azteca: Tras ser destrozada, Rubí confirma que dejará 'La Academia 20 años' este domingo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El décimo tercer concierto de La Academia 20 años se encuentra a solo unos minutos de comenzar y ya se empezaron a desatar varias polémicas sobre lo que podría ocurrir la noche de este domingo 24 de julio. Como se sabe, los jueces se han puesto más exigentes en cada gala y al parecer esto ya afectó severamente a la joven Rubí Ibarra, quien esta mañana reveló que hoy abandonara el concurso de TV Azteca.

Como se sabe, desde que dio inicio esta temporada del reality de canto la 'Quinceañera más famosa de México' dio mucho de qué hablar pues en la presentación Lolita Cortés suplicó que no le dieran la oportunidad de entrar al concurso. Desde entonces, la joven originaria de San Luis Potosí no ha parado de recibir severas críticas de parte de todo el panel de críticos, integrado por Horacio Villalobos, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y la mencionada actriz de musicales.

Fue justo la semana pasada que Rubí recibió uno de los comentarios más duro de esta Décimo Tercera Generación pues Villalobos aseguró que ella no tiene madera para el canto y posteriormente comenzó a decir que a los mexicanos nos gustaba hacer ídolos a los perdedores, pues la joven se ha mantenido en el programa pese a que el público tiene la forma de eliminarla a través de los votos.

Luego de recibir tantos malos comentarios y fuertes críticas, la joven potosina ya tomó la decisión de abandonar La Academia 20 años y la mañana de este domingo ella misma se lo confesó a todos sus compañeros del reality conducido por Yahir. A través de las redes sociales ya circula un video, que fue tomado de la transmisión 24/7, en el que Rubí habla de sus planes para dejar el programa esta misma noche.

En la grabación se alcanza a apreciar que Ibarra está platicando con la hondureña Cesia sobre sus planes de renunciar al programa esta misma noche y advierte que se despedirá de todos sus compañeros pues en el concierto no habrá tiempo: "¿Tienes un momentito para despedirme de ustedes? porque hoy me voy pero me quiero despedir de ustedes, sí voy a hacer el concierto pero lo voy a disfrutar".

Lo voy a intentar.... no tengo nada más aquí, pero me esperan muchas cosas afuera", dice la 'Quinceañera viral'.

Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce si Rubí logrará abandonar La Academia 20 años pues no es la primera vez que destapa sus deseos por salir del concurso. Se sabe que la joven potosina cantará el tema La Noche de Kenia Os por lo cual esta sería su última canción en el reality de canto más famoso de la televisión mexicana. Ahora solo falta poco para saber si la influencer logrará su cometido.

