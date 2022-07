¿Por culpa de Loret de Mola? Marta Guzmán habla de su despido de Televisa y revela roces con Laura G

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Marta Guzmán dio una íntima entrevista al programa El minuto que cambió mi destino de Gustavo Adolfo Infante en la que abordó las polémicas más sonadas que ha tenido desde que comenzó su trayectoria artística y como se sabe, una de ellas fue la supuesta pelea que tuvo con Laura G, la cual presuntamente ocasionó que la despidieran de un importante noticiero de Televisa repentinamente.

La presentadora apodada como 'La Pasadita' comentó cómo había llegado al elenco de Primero Noticias y recordó que ella se emocionó mucho cuando Carlos Loret de Mola la llamó para invitarla a integrarse al equipo donde comenzó dando la sección del clima y posteriormente haciendo espectáculos. Aunque todo comenzó con mucha emoción e ilusión, al final se convirtió en una experiencia terrible pues sufrió malos tratos de su jefe.

Yo hablé 8 años después y todos decían que si porqué me tardé tanto, pero no estoy agradecida por tratos que recibí que no me merecía... alcé la voz porque no me gusta el maltrato y menos en el trabajo", resaltó la también actriz y locutora de radio.

Marta Guzmán dice que no fue grato trabajar con Loret de Mola

Asimismo Guzmán, quien se acaba de enfrentar al cáncer de mama, contó detalles del pleito que Laura G y desmintió que alguna vez haya tenido una pelea física con la regiomontana como especularon por años. La conductora, quien tiene dos hijos y hace unos años sufrió un divorcio, relató que nunca hubo una buena química con la ahora presentadora de Venga la Alegría, sin embargo, dijo que jamás se pelearon.

Inventaron (los productores del programa) que nos habíamos peleado y que las dos nos habíamos atacado y que por eso nos teníamos que ir las dos, cuando no fue cierto", platicó.

Marta también explicó que cuando Laura empezó a trabajar en Primero Noticias a ella le quitaron tiempo al aire: "No había química y no la iba a haber, y obviamente a mi me empezaron a quitar tiempo. Yo llevaba mucho tiempo ahí y no había tenido problemas con ningún compañero". Posteriormente, la entrevista reiteró que ella jamás entendió porqué la despidieron del noticiero ya que nunca dio motivos para quedar fuera.

Fuente: Instagram @lauragii

Algo que fue muy conocido fue la situación especialmente de ella y yo creo que me fui como conejillo de indias por esta situación. O sea, no me fui embarrada en algo que yo no tenía nada que ver", mencionó la prima de Alejandra Guzmán refiriéndose al escándalo del 'Cabañazo'.

La reconocida conductora jamás declaró que sienta odio o rencor por 'La G' aunque sí comentó que para ella no es una persona grata con la que pueda convivir y señaló que si se la llega a topar luego de todos los roces que tuvieron, solamente "la respeta": "Me la encuentro no tan seguido, pero sí la he encontrado porque tenemos amigos en común, nos respetamos" sostuvo la integrante del programa ¡Qué Chulada!.

