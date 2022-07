¿Por desplante? Miembro de KISS vierte botella con agua a Celia Lora; así fue el momento

Comparta este artículo

Ámsterdam, Países Bajos.- Uno de los grupos de rock más emblemáticos de la historia es KISS, agrupación formada en la década de los 70 y quienes, pese a los años que han transcurrido, siguen sumando seguidores y creando música, algo que está por llegara su fin pues antes de la pandemia, informaron que se despedirían de los escenarios, motivo por el cual han retomado la gira mundial donde se despiden de sus seguidores, entre ellos la modelo Celia Lora quien, a modo de no perderse ningún detalle, viajó a los Países Bajos para ser parte de una de las experiencias más memorables del denominado KISS Army.

A través de las redes sociales la hija del cantante Alex Lora, presumió haber sido parte de la experiencia de convivir tras bambalinas con los artículos que los intérpretes de temas como Detroit rock City, Forever o Haven's on fire usan en el escenario, esto es instrumentos y hasta las botas que han sido parte de sus atuendos a los largo de los años, fotografías donde demostró que su integrante favorito es Gene Simons, encargado de ejecutar el bajo.

Foto: Facebook Celia Lora

Sin embargo esta experiencia no sería la única, ya que por medio de un video en Instagram, compartió con sus millones de seguidores el momento exacto en que, el antes mencionado, le vierte una botella de agua encima, todo mientras Paul Stanley, vocalista de la banda, prepara al público para interpretar el tema I was made for living’'you, el cual es de los más populares dentro de su larga discografía.

Foto: captura de pantalla

La modelo, quien estaba a unos metros del escenario, es requerida por Simons quien al notar el calor que se vive en el ambiente, toma una botella con agua y la vacía sobre la modelo y además actriz de contenido para adultos, por lo cual ella va hasta donde él se encuentra y disfruta del momento, en especial tomando en cuenta que en Europa se vive una ola de calor intensa, motivo por lo que la controversial Celia Lora no muestra disgusto por la acción del músico y compositor.

