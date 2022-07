Santiago se vuelve a salvar: Expulsan a este alumno de 'La Academia' y todo TV Azteca estalla

Ciudad de México.- De nueva cuenta los televidentes de TV Azteca se encuentran consternados y molestos con la producción de La Academia 20 años debido a que la noche de ayer sábado 23 de julio hubo una nueva expulsión y el alumno que quedó fuera del concurso de canto era uno de sus favoritos. Lamentablemente el joven ecuatoriano Zunio volvió a ser expulsado del concurso, pues él fue uno de los que había recibido una segunda oportunidad hace unas semanas.

El último concierto del reality del Canal Azteca Uno estuvo lleno de polémica y emociones pues los televidentes se mantuvieron al filo de sus asientos con todos los enfrentamientos de La Academia. Uno de los números más ovacionados fue el del sonorense Andrés y la hondureña Cesia, quienes interpretaron el tema Recuérdame de Marc Anthony y cerraron su impecable presentación dándose un beso en la boca.

Asimismo, otro de los momentos de la noche que más llamó la atención fue cuando Santiago tomó el micrófono para confesar que siempre no quería abandonar La Academia 20 años luego de protagonizar las polémicas más fuertes de esta Décimo Tercera Generación. Primero causó revuelo por fingir un romance con Isabela para atrapar al público y posteriormente porque todos sus compañeros señalaron que la producción y el panel de críticos tenía mucha preferencia hacia él.

Durante la semana el joven de 23 años había platicado con el directos Alexander Acha para confesarle que necesitaba "paz mental" y que para ello tenía que dejar el concurso: "Siento que me está lloviendo mucho hate... me quiero ir", expresó Santiago luego de que Lolita Cortés, Horacio Villalobos y el resto de críticos le dieran inmunidad la semana pasada. Sin embargo, este sábado se retractó de su decisión y dijo:

No me voy a ir de La Academia... quiero pedir perdón por no aprovechar este tiempo".