Terror en TV Azteca: Conductora de 'VLA' denuncia que horrible experiencia en taxi de aplicación

Ciudad de México.- Las alarmas en TV Azteca se encendieron esta mañana de domingo 24 de julio debido a que una querida conductora del programa Venga la Alegría: Fin de Semana denunció públicamente que había vivido una terrible experiencia al tomar un taxi de aplicación pues su vida al parecer estuvo en peligro. La famosa contó los detalles de su caso en plena transmisión en vivo y dejó consternada a la audiencia.

Lamentablemente se trata de la joven influencer Alana Literas, quien empezó su carrera artística en la televisora del Ajusco cuando participó en la primera temporada del reality de cocina MasterChef Junior México donde resultó ganadora. Con tan solo 12 años de edad, Alana se convirtió en la chefcita más reconocida del país y recibió la oportunidad de continuar trabajando en el Canal Azteca Uno como conductora digital del programa culinario.

Fuente: Instagram @alanalliterass

En días pasados la presentadora originaria de Guadalajara, Jalisco, vivió uno de las peores experiencias que puede tener una mujer al estar sola en un taxi de aplicación y es que ella misma declaró que el chofer tomó una ruta extraña y se sintió en peligro durante todo el viaje. Literas compartió que ella se desplaza a su trabajo en TV Azteca a bordo de este tipo de vehículos debido a que no tiene automóvil propio.

Desafortunadamente, el jueves pasado le ocurrió lo que ha muchas mujeres y es que el conductor que tomó su viaje tuvo ciertas actitudes que la hicieron pensar lo peor, por lo que pidió a todos los televidentes que sean más cautelosos y que siempre tomen acción ante cualquier actitud extraña: "Yo sentía algo raro, una incomodidad, yo le indicaba al conductor la ruta que quería que tomara y me percaté que no estaba tomando esa ruta".

Alana explicó que el chofer de la aplicación, de la cual se reservó el nombre, tomó unos callejones muy peligrosos, los cuales evidentemente no iban hacía las instalaciones de la televisora y ahí fue cuando ella decidió pedirle que atendiera sus indicaciones, sin embargo, jamás le hizo caso: "Me di cuenta que estaba en un lugar completamente distinto y le dije que tomara la ruta que yo le estaba indicando, seguí insistiendo y él no me decía nada".

La presentadora de VLA: Fin de Semana añadió que luego de estar insistiendo al chofer, este le dijo repentinamente que le habían cancelado el viaje y ahí fue cuando ella se dio cuenta que jamás comenzó la ruta y que su viaje no estaba registrado en la app, por lo cual no tenía pruebas para empezar la denuncia. Por fortuna, su mamá estaba hablando con ella por teléfono y la acompañó en llamada hasta que pudo estar a salvo.

Literas dijo que pudo salir del automóvil cuando este hizo alto en una calle y aunque le parecía muy peligrosa la zona donde estaba, pensó que lo mejor era descender del vehículo: "Después de insistir bastante, no quería dejar bajarme, se paró en un callejón y yo me bajé, yo tenía bolsas, a mi perrita, me daba miedo bajarme, era una zona muy insegura, pero dije voy a estar más segura que arriba, yo me pude viajar pero muchas otras personas pueden estar en riesgo", expresó la joven de 18 años.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva