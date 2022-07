¿Traición en 'Ventaneando'? Bisogno de burla afamada cantante y Pati Chapoy lo exhibe en video

Ciudad de México.- La mañana de este domingo, 24 de julio, la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, publicó un video a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde se podía ver a su compañero, Daniel Bisogno, interpretar de manera melodramática uno de los poemas escritos por una afamada actriz y cantante, mientras que se escuchaban risas de fondo, las cuales probablemente pertenecían al resto del staff del show de espectáculos.

Fotografía de Dulce María

Créditos: Instagram @dulcemaria

Todo ocurrió durante la última transmisión de Ventaneando, cuando el polémico conductor llevó al foro el libro de poemas, Dulce Amargo, escrito por la exRBD, Dulce María, el cual fue lanzado a las venta en el año 2008. Luego de mostrarlo en el programa, compañero de Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda, comenzó a recitar uno de los versos de la colega de Anahí y Maite Perroni, pero esto no lo hizo con la finalidad de alabar las letras de la intérprete de 'Sálvame', sino por el contrario, su tono de ironía y sus gestos exagerados dejarían en claro que se estaba burlando de la exconcursante de ¿Quién es la Máscara?

Después de un tiempo de no recordar las letras de la fantástica, la literata Dulce María en su próximo retorno a los escenarios... buscando al azar me encuentro con esta joya que dice así... música maestro...

Daniel Bisogno se burla de Dulce María

Créditos: Instagram @chapoypati

Podría ahorrarme y ahogarme en el mar de tu mirada, sin que digas nada, me tienes desnuda; tan profundo como el mar, tan intenso como el sol, me iluminas como la luna, con un dulce beso me derrito en el sendero, que tiernamente me lleva a la hoguera de tu cuerpo y como en un hechizo de magia, en un instante ardo en llamas y milagrosamente salgo sana y salva con el fuego por dentro", Bisogno concluyó el poema mientras hacía viscos a la cámara