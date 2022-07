Tras despreciar a 'La Bebeshita', Arturo Carmona estrena romance con joven conductora de Televisa

Ciudad de México.- Salió a la luz que el famoso conductor y actor Arturo Carmona, quien tiene casi 20 años trabajando para Televisa, podría estar estrenando romance con una joven presentadora de televisión luego de que hace unos meses armara tremendo escándalo al asegurar que no estaba saliendo con 'La Bebeshita' y que incluso señalara que ni la conocía, mientras que ella mostró los chats que tuvo con él y dio detalles de las citas que tuvieron.

El galán de telenovelas como Destilando amor (2007) y Cuidado con el ángel (2008-2009) dio una entrevista al programa Venga la Alegría en donde negó haber tenido algo qué ver con la presentadora Daniela Alexis, lo cual resultó ser una mentira. Desafortunadamente, estas declaraciones le rompieron el corazón a la famosa ya que ella aseguró que sí llegaron a salir en plan romántico y dijo que hasta se dieron "unos besos".

La verdad es que, se me hace muy de mal gusto que tú salgas con alguien, okay, no éramos novios, pero como que no es de caballeros decir: 'Hay sabes qué, ni te conozco'", expresó 'La Bebeshita'.