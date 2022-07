Tras ir a la cárcel y perder a sus hijos, actriz explota frente a sus fans: "Es una porquería"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo, 24 de julio, una querida actriz de Televisa, despotricó en contra de una famosa cadena de desayunos, a la cual tachó de ser una completa "porquería", frente a sus más de 664 mil seguidores en Twitter. Y es que, esta celebridad siempre ha resaltado por su apacible y educada forma de ser; sin embargo, pareciera que su día no resultó como ella quería lo que terminó por colapsar en un iracundo tuit.

Se trata de Victoria Ruffo, quien comenzó su carrera cuando era muy joven, debutando como conductora del programa Variedades de media noche en el año 1977, para tiempo después mudarse a la industria de las telenovelas donde participó en producciones como Vivo por Elena, Victoria, Corona de Lágrimas o La Madrastra, melodrama en el que termina en la cárcel de manera injusta, durante 20 años, lo que la llevó a una lucha por recuperar a sus hijos, quienes piensan que falleció tiempo atrás.

Victoria Ruffo en 'La Madrastra'

Créditos: Televisa

Sí bien, Victoria se caracteriza por su carácter afable y tranquilo, ante las cámaras, esto no la exenta de estallar cuando sufre malos ratos, tal y como ocurrió durante la mañana de este domingo, cuando al parecer pidió sus alimentos a reconocida franquicia de desayunos, mismo que le sería enviado por una empresa de entrega de comida y transporte; sin embargo, parece ser que no le trajeron lo que ella había encargado, lo que detonó su mal humor, por lo que no dudó en exhibir a ambas compañías a través de su cuenta oficial de Twitter.

Tuit de Victoria Ruffo

Créditos: Twitter @victoriaruffo31

Por su parte, los fans de la madre de José Eduardo Derbez, se pusieron del lado de la actriz, quienes afirmaron que cancelarían a dicha empresa, mientras que hubo algunos más que cuestionaron a la actriz por ser cliente de las franquicias de esta índole. Cabe señalar que, actualmente, Victoria Ruffo se encuentra enfocada en las grabaciones de la segunda temporada del melodrama Corona de Lágrimas, por lo que sus fans podrán volverla a ver brillar a través del Canal de las Estrellas, próximamente.

Fuentes: Tribuna, Twitter @victoriaruffo31