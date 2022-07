Tras renunciar a 'Hoy', querida conductora denuncia que poderoso productor de Televisa la acosó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora Marta Guzmán, quien formó parte del programa Hoy durante sus inicios, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que recientemente confirmó que fue acosada por un importante productor de Televisa, quien intentó seducirla ofreciéndole un programa de noticias. La famosa hizo estas impactantes declaraciones en su más reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

La también actriz y locutora de radio apareció en el programa El minuto que cambió mi destino y entre una de las cosas que contó se encuentra su relato sobre cómo inició su carrera en la televisora de San Ángel. La llamada 'Pasadita' explicó que formó del programa Hoy de 1998 al 2000, conduciendo la inolvidable sección 'Que todo México se entere' pero decidió abandonar el proyecto porque le ofrecieron ser conductora del programa Duro y directo.

Marta Guzmán trabajó en 'Hoy'

Fue de esta forma que Marta pasó de ser una reportera de color, a conducir la sección de espectáculos de Duro y directo y posteriormente recibió la oferta de dar el clima en el noticiero de Carlos Loret de Mola Primero Noticias. Desafortunadamente pese a todo su talento y años de experiencia, la conductora vivió una terrible experiencia con un productor, quien la acosó y le ofreció volverla presentadora de noticias a cambio de algo más.

Cuando Gustavo Adolfo le preguntó tajante si ella había sufrido algún tipo de acoso mientras trabajaba para Televisa, Guzmán dijo que sí vivió una situación de terror pero que en su momento normalizó: "Sí, en el momento no te das cuenta (que es acoso), estaba normalizado. Me pasó con una persona que me dijo que tenía que dar noticias, pero yo daba el clima, el estado del tiempo. Yo no quería dar noticias, a mí me aterraba, pero me empezaron a vender una idea".

La prima de Alejandra Guzmán platicó que este productor le insistió en que se preparaba para dar las noticias, algo que ella no quería, sin embargo, manipuló su mente y la convenció: "Yo dije 'no quiero dar noticias' y me dicen 'es que vas a ganar más' y ahí me tienes leyendo las noticias y periódicos todos los días". Luego la invitó a verse con él en el bar de un restaurante y ahí se dio cuenta que las cosas no iban bien y prefirió plantarlo:

Hoy digo: 'eso era acoso'. Claro que nunca di noticias porque dejé plantado a este señor en un lugar donde me citó y yo dije: 'no hay manera de que llegue'. Me citó en el bar de un hotel, uno ahí por Reforma", explicó.

Marta comentó que el mismo productor la llamó para decirle que era "una tonta" por no acceder a sus peticiones y ella creyó que su carrera en San Ángel estaba arruinada, pero por fortuna este personaje no la despidió ni la mandó a vetar. Posteriormente, el periodista de Imagen TV le pidió a su compañera que desenmascarara a este personaje, sin embargo, ella prefirió no revelar la identidad del individuo porque conoce a su familia y no quiere perjudicarlos a ellos:

Esta persona ya no puede hacer más daño, fue despedida y tuvo su merecido y tiene familia y yo la conozco y no me gustaría que oyeran su nombre de mi boca", expresó.

Asimismo, resaltó que el productor recibió su castigo pues otras dos valientes mujeres sí se atrevieron a denunciarlo y él fue despedido, por lo que cree que el karma hizo justicia. 'La Guzmán' solamente se limitó a comentar que el productor era una persona muy mayor, de la cual no volvió a saber nada luego de esta terrible experiencia, e incluso contó que podría ya estar muerto pues era de edad muy avanzada.

