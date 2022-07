Adiós 'Hoy': Tras 55 años en Televisa, actriz llega a 'VLA' y estremece con deseo antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz Norma Lazareno, quien tiene más de 55 años de experiencia en Televisa y la semana pasada estuvo de invitada en el foro del matutino Hoy, causó tremendo shock a sus seguidores debido a que hace varias horas apareció en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana y estremeció a todos los televidentes al confesar cuál es su último deseo antes de morir.

El primer melodrama que grabó en la televisora de San Ángel fue en 1967 cuando apareció en Un ángel en el fango y este fue el inicio de una larga trayectoria de éxitos. No obstante, su carrera artística comenzó a los apenas 11 años de edad cuando pudo formar parte de la última etapa de la Época de oro del cine mexicano. Algunas de sus novelas más exitosas son Senda de gloria (1987), Mi pequeña Soledad (1990), Caminos cruzados (1994-1995), Preciosa (1998) y Destilando amor (2007), por mencionar algunas.

En la actualidad doña Norma ya no goza de contrato de exclusividad y por ello puede aparecer en cualquier televisora sin problema. La semana pasada la primerísima actriz engalanó el matutino del Canal de Las Estrellas con su presencia al acudir al foro para promocionar su participación en la obra de teatro Maduras, solteras y desesperadas en donde comparte escenario con colegas como Luz María Aguilar, Maribel Fernández, Arturo Carmona y Bárbara Torres.

Mientras que ayer domingo 24 de julio la intérprete originaria de Alvarado, Veracruz apareció en la señal de la competencia TV Azteca a través de una entrevista exclusiva que dio al matutino VLA: Fin de semana. La grandiosa actriz accedió a platicar con reporteros desde el lugar donde presentan la mencionada puesta en escena para declarar cómo le gustaría partir de este mundo y declaró que no le tiene miedo a la muerte.

La veracruzana de 78 años explicó que luego de despedirse de su hija Paulina, quien nació fruto de su matrimonio con el actor Pablo Ferrel, ya no teme morir. La joven murió a los apenas 19 años de edad durante un fatal accidente automovilístico: "Para mí la muerte es un cambio de antes y después, yo ya sufrí algo que no se puede dimensionar el dolor que fue perder a mi única hija a los 19 años".

Lazareno también comentó que la partida de sus dos padres le hizo perder el miedo a partir de este mundo y aclaró cómo le gustaría partir. Para muchos televidentes, la actriz lanzó una indirecta a doña Silvia Pinal quien dio mucho de qué hablar por seguir trabajando pese a que no goza de buena salud: "Yo no soy de las actrices que dicen 'Me quiero morir en un escenario', no. Yo trabajaré mientras mis capacidades mentales, de memoria y físicas me lo permitan, dar un espectáculo digno de una señora de mi edad, o sea una señora de la tercera edad".

