Adiós 'Hoy': Tras desfigurarse con cirugías y romance con dueño de Televisa, actriz se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien tuvo un romance con el dueño de Televisa y se habría desfigurado luego de presuntamente abusar de cirugías, llega a Venga la Alegría tras haber estado en el programa Hoy, donde celebraron su trayectoria. Se trata de Lucía Méndez, quien sorprendió al hablar de su romance con Luis Miguel en los años 80 y reveló si se dejaría las canas como lo hizo Verónica Castro.

Lucía inició su carrera en los años 70, participando en telenovelas de la televisora de San Ángel como Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, Vanessa, Colorina y Viviana. Pese a que fue llamada la 'Reina de las telenovelas', fue vetada durante 15 años de la empresa presuntamente por su actitud de "diva" y por irse a Telemundo a grabar Marielena, además de que también firmó contrato con TV Azteca, donde protagonizó los melodramas Tres veces Sofía y Golpe Bajo.

Como se recordará, 'La Méndez' tuvo un romance con el fallecido dueño de Televisa Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo. Así habló ella de la presunta relación: "Siempre dijeron que éramos amantes. Fuimos novios porque no era casado, no fuimos amantes", comentó en una entrevista hace varios años. A sus 67 años, ha dividido opiniones y generado críticas por su drástica transformación física. Aunque afirma que solo se ha puesto bótox, su cambio es evidente y la señalan de lucir "irreconocible" y hasta "desfigurada".

Tras hacer su último proyecto en la pantalla chica en 2011, pues se ha dedicado más a la música, este viernes la artista acudió al matutino Hoy de Televisa pues la homenajearon por sus 50 años de trayectoria artística, sin embargo, ahora los traiciona y da una entrevista a Venga la Alegría. Lucía recordó su romance con el cantante Luis Miguel, el cual sostuvieron en los 80's pese a que ella es 13 años mayor, y sorprendió al revelar que ese amorío la dejó marcada.

Mi piel es como que te marca, como ganado... ay no, como vaca. No, a Luis Miguel lo quiero mucho, siempre hablaré muy lindo de él".

Sobre su colega Verónica Castro, quien se ha lucido con su cabellera con canas en redes sociales: "No creo que me veas con canas. ¿Alguna vez viste a Cher con canas? ¿a Jane Fonda? ¿a la Félix? No, yo soy de esa línea, a mí me encanta Tina Turner, Jane Fonda... yo voy a envejecer y ni modo, todo se va a derrumbar pero que me vean con canas y en abuelita, no", dijo tajantemente.

Y sobre si haría música o proyectos en inglés, no descartó la idea e incluso se entusiasmó por hacerlo: "Quiero hacer más cosas en inglés y lo voy a lograr. Siempre hay edades, siempre hay papeles. Yo tengo una trayectoria muy buena, un público maravilloso en Estados Unidos. Yo viví 18 años allá y vamos a tratar de hacer cosas en inglés", finalizó.

