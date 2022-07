Adiós Televisa: Tras 30 años de exclusividad, Andrea Legarreta deja elenco de 'Hoy' y sale del aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta, quien sería una de las pocas celebridades de Televisa que aún conserva su contrato de exclusividad, de nueva cuenta tiene muy preocupados a todos sus admiradores y fans pues este lunes 25 de julio salió del aire y abandonó la conducción del programa Hoy, donde ha trabajado desde hace más de dos décadas y es la única del elenco original que permanecía activa a la fecha.

La esposa del cantante Erik Rubín comenzó su carrera en San Ángel actuando en más de 10 telenovelas, como Carrusel (1989), Alcanzar una estrella (1990), Baila conmigo (1992) y ¡Vivan los niños!, y eventualmente hacía algunos trabajos de conducción. Sin embargo, se consolidó como una de las presentadoras más aclamadas de la empresa cuando fue invitada a conducir el matutino Hoy Mismo, que luego se transformó a lo que actualmente se conoce como Hoy.

Fuente: Internet

Andrea se convirtió en el rostro más conocido de Televisa pues se ha mantenido al aire durante más de dos décadas a través de esta emisión del Canal de Las Estrellas. Desde 1998 se unió al elenco de Hoy y hasta la fecha permanece activa, por lo que ella es la única que queda del elenco original. Cuando se le ha preguntado a la mexicana si no se ha cansado de despertar temprano para ir a trabajar, ella siempre dice que no pues ama lo que hace.

No obstante, 'La Lega' también ha vivido momentos muy complicados al estar en este programa y ella misma ha confesado que ha estado a punto de renunciar cuando no se siente cómoda, pero siempre ha llegado a arreglos: "Sí he querido salirme por situaciones que han ocurrido que no he disfrutado. Incluso en algunas ocasiones llegué a renunciar", declaró al programa Con Permiso de Pepillo Origel y Martha Figueroa.

También platicó que en alguna ocasión tuvo diferencias con los productores que han llegado a liderar Hoy y recordó que el argentino Roberto Romagnoli, quien estuvo al mando de 2008 al 2009, no fue una persona grata para ella. Sin embargo, hasta el momento la bella mujer de 51 años no ha confirmado su salida definitiva del matutino que le hace la competencia a Venga la Alegría, pero eso sí, ya ha surgido el rumor de que se podría haber quedado sin exclusividad.

No obstante, la mañana de este lunes Andy no se presentó a trabajar a Hoy y todo su público quedó en shock. La producción y elenco del matutino está realizando una transmisión en vivo del programa desde Oaxaca para promocionar la cultura, gastronomía y los eventos por la Guelaguetza 2022, sin embargo, ella es la gran ausente. A cuadro se puede ver que sus compañeros Galilea Montijo, Arath de la Torre, Paul Stanley, Tania Rincón, Andrea Escalona y Martha Figueroa sí acudieron a trabajar y hasta conductor invitado tienen: Mauricio Barcelata.

Elenco de 'Hoy'

Hasta el momento Legarreta ni la productora Andrea Rodríguez Doria han destapado la razón por la que la titular del programa no acudió a este viaje, pues la semana pasada sí estuvo grabando varios reportajes sobre ese estado. Cabe resaltar que la última publicación que hizo Andrea en su cuenta de Instagram estremeció a sus miles de fans pues se puede leer el siguiente mensaje: "Abracen mucho que el tiempo vuela"... y ella agregó la frase: "Así mero".

Fuente: Instagram @andrealegarreta

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy