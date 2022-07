Angelique Boyer le manda mensaje a Sebastián Rulli luego de 'quitarle su fortuna'

Ciudad de México.- Corría el año 2010, cuando Angelique Boyer le dio vida a la malvada 'Teresa', donde hizo todo lo que estuvo en sus manos para engañar a su maestro de leyes, 'Arturo' y quitarle su fortuna, mismo que era interpretado por Sebastián Rulli, aquella novela fue la primera en la que ambos actores aparecieron juntos y tal parece que la mancuerna que formaron fue una muy exitosa, ya que, varios productores de Televisa eligieron a las estrellas para ser pareja en diversas producciones.

Conforme los años pasaron, el amor que interpretaron en la pantalla pasó a la vida real, consolidándose así como una de las parejas más estables y queridas por público, hecho que dio mucho de qué hablar cuando confirmaron su noviazgo, a través de las redes sociales, en el año 2014. Y es en Internet donde no han dejado de demostrarse cuánto se aman, con diversas fotografías románticas que toman en cada uno de los viajes que comparten, tal es el caso del día de ayer, domingo, 25 de julio.

Resulta ser que, hace 24 horas, la protagonista de Amar a Muerte, Tres Veces Ana, Lo Que La Vida Me Robó y Abismo de Pasión, compartió algunas fotografías del viaje que hizo junto a Rulli a la Riviera Maya, mismas en las que se les podía ver como un par de recién enamorados, donde los besos, las sonrisas y las caricias entre los famosos, fueron los protagonistas de las imágenes. Parece ser que la actriz de origen francés terminó encantada con este paseo, ya que, no pudo evitar gritar cuán enamorada está del histrión de 47 años.

La magia está en tu sonrisa, en el brillo de tus ojos Sebastián Rulli, cuando me miras. Sin compartir demasiado de lo vivido a noche (disfrutando el momento al máximo) me llegan estas imágenes y no puedo dejar de subirlas", declaró Boyer