Divorciada y vetada: Tras exhibir catálogo de Televisa y 10 años retirada, actriz aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hizo su último melodrama en el 2012, aparece en redes del programa Hoy de Televisa. Se trata de Lucero, quien hace unos años fue involucrada en tremenda polémica pues trascendió que supuestamente aparecía en el catálogo de actrices de la televisora, sin embargo, la exesposa de Mijares lo negó en una entrevista con TV Azteca. Ahora, deja en shock su parecido con su hija Lucerito Mijares, pues lucían idénticas de bebés.

Como se recordará, la llamada 'Novia de América', protagonizó telenovelas de Televisa como Chispita, Alborada, Lazos de amor, Soy tu dueña y Por ella soy Eva, esta última en el 2012. Desde entonces, dejó de aparecer en ficción y se dijo que fue vetada de San Ángel porque al terminar su contrato de exclusividad firmó con Telemundo, no obstante, regresó en el 2017 para participar en reality shows como La Voz Kids México y El Retador, en donde al parecer ya no regresará este año para la segunda temporada.

En 2019, Lucero enfrentó una fuerte controversia, ya que fue señalada de presuntamente aparecer en el polémico 'catálogo' de Televisa, también llamado prosticatálogo, luego de que se filtrara una fotografía donde aparecía una ficha con su foto y datos personales. Se dice que a través de ese catálogo se ofrecían a actrices a inversionistas y a cambio ellas recibían mejores oportunidades de trabajo, sin embargo, esto nunca se confirmó y hasta ahora permanece en calidad de rumor.

En una entrevista para el programa Ventaneando en TV Azteca, ya que no contaba con exclusividad y podía estar en la competencia, Lucero desmintió tajantemente que alguna vez haya participado en algo así: "El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", sostuvo entonces.

La vida personal de la actriz y cantante también ha tenido sus altas y bajas. Como se recordará, en 2011 se divorció de su primer esposo Mijares luego de 14 años juntos. Ambos tuvieron dos hijos: José Manuel, quien ya tiene 20 años y Lucero de 17. Esta última ha seguido los pasos de sus padres en la música y ha estado en el ojo público desde que era pequeña, por lo que seguido habían surgido comentarios de que ella presuntamente no se parecía en nada a su famosa madre.

No obstante, en redes del programa Hoy se retomó una nota de Las Estrellas, en donde señalan que Lucerito y Lucero se parecían muchísimo cuando eran niñas, asegurando que eran clones y confirmándolo al exhibir varias fotografías inéditas de cada una. Y es que ambas compartían facciones muy pronunciadas en común que hizo evidente que son madre e hija. En una de ellas, se muestra a Lucero y luego a su hija. Ambas presumen un lindo pelo rizado que muchos creían había heredado solo de Mijares.

En otra de las fotografías, ambas aparecen hasta haciendo los mismos divertidos gestos y muecas. Las dos presumen unos hermosos ojos grandes, una nariz fina y una sonrisa idéntica. ¿Quién dijo que no se parecen? Cabe mencionar que además de parecerse, ambas tienen una gran relación, al igual que la actriz con su exmarido, pues no solo siguen en contacto por sus hijos, sino que también emprendieron una gira musical juntos, pese a que ambos ya tienen otras parejas.

