FOTOS: Polémico actor se contagia de viruela del mono; "No le deseo esto ni a mi peor enemigo", dice

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- El pasado sábado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como emergencia internacional el brote de viruela del mono que ya está en 74 países del globo. Ante esto, un polémico actor estadounidense compartió fotos y su experiencia con la también llamada viruela símica. Invitó a sus seguidores residentes de Estados Unidos (EU) a buscar la vacuna contra el virus, pues no le desearía la enfermedad "ni a su peor enemigo".

Se trata del polémico actor Silver Steele, estrella de películas para adultos que actualmente reside en Texas, EU. A través de su cuenta oficial de Twitter, el artista de filmes independientes contó su experiencia tras contraer el virus que ahora ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de todo el mundo. Mencionó que él pensó que su caso "era leve", no obstante, luego de dos semanas, "las lesiones en mi cara son brutales".

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El actor Silver Steele compartió su experiencia tras contraer la viruela del mono. Foto: Twitter

Pensé que mi caso de viruela símica era leve. Ahora estoy de dos semanas y las lesiones en mi cara son brutales. Además, Mpox debilita su sistema inmunológico y en mi caso también tengo faringitis estreptocócica, por primera vez como un síntoma adicional", compartió el actor de cine para adultos.

Steele mencionó que en los primeros días le salieron más brotes en su cuerpo, y que continúan apareciendo en diferentes partes. Por fortuna, a la vez que adquiere "anticuerpos" estas se volverían más pequeñas, no obstante, no dejarían de ser dolorosas. Agregó que "el dolor que he estado experimentando mantiene mis ojos llenos de lágrimas y mantiene mi luz apagada", aseguró el actor, quien también dijo que "no le desearía esto ni a mi peor enemigo".

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El actor Silver Steele enseñó lesiones en su cuerpo por la viruela símica. Foto: Twitter

Por último, se dirigió a su público y les dijo que si están planeando eventos o reuniones masivas es clave que prioricen vacunarse contra la viruela del mono. Señaló que si está en la posibilidad de ellos, deberían viajar a estados en donde aplican el fármaco contra este virus, pues "Texas [donde Steele vive] es muy tacaño con la vacuna".

El actor Silver Steele invitó a sus seguidores a vacunarse contra la viruela del mono. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna