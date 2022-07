Golpe a Irina Baeva: Tras cancelar boda, Gabriel Soto llega a 'Hoy' con fuerte mensaje a su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso galán mexicano Gabriel Soto, quien tiene más de dos décadas de experiencia en Televisa, reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista en la que por fin contó cómo fue para él reencontrarse con dos de sus exnovias recientemente. Como se sabe, él hizo una participación especial en el remake de La Madrastra y compartió escenas con Aracely Arámbula y Martha Julia, dos amores del pasado.

El reencuentro con Martha fue el que provocó más revuelo ya que en el pasado ella manifestó que Gabriel era el "amor de su vida" y como se sabe, él ahora está en una nueva relación sentimental con Irina Baeva, quien antes de que finalice este 2022 se convertirá en su esposa. Incluso existió la versión de que la actriz rusa paso malos momentos y tuvo celos de ver a su prometido al lado de estas dos viejas conocidas.

Martha Julia y Aracely fueron novias de Gabriel Soto

Tanto Irina como el actor de 47 años acabaron por desmentir estas especulaciones y señalaron que entre ellos la confianza es primordial y por ello no tuvieron ningún problema con este reencuentro con las dos guapas actrices: "Nosotros nos tenemos absoluta confianza en ese aspecto y no hay nada de qué preocuparse; si no la tuviéramos no estuviéramos juntos". Mientras que el galán de 47 años añadió que "trabajo es trabajo".

Tras aclarar que no tiene problemas con la guapísima mujer originaria de Rusia, con quien ha pospuesto su boda en varias ocasiones, este lunes 25 de julio Gabriel reapareció en el matutino de Las Estrellas platicando sobre la experiencia de trabajar con sus exnovias en La Madrastra, melodrama que produce la gran Carmen Armendáriz: "Me invitaron a hacer una participación especial, única, de un capítulo, pero que tiene peso en toda la historia".

Posteriormente, Soto explicó que para él es muy normal llevarse bien con sus exparejas y más cuando ya pasó tanto tiempo de que se dio su romance: "Así tiene qué ser, no tienen porqué terminar las cosas mal y más cuando ya pasaron tantos años", dijo el exesposo de la actriz Geraldine Bazán, con quien mantuvo un pleito por años debido a que ella lo acusó de serle infiel con su actual pareja Irina Baeva.

Es un gusto ver a personas que fueron tan importantes en tu vida", expresó con una sonrisa.

Cambiando un poco de tema y entrando a temas del trabajo, Gabriel dijo sentirse muy emocionado por volver a los foros de grabación con su nueva telenovela Los caminos del amor, título tentativo, y señaló que aunque ya tiene 25 años de carrera en la pantalla de Televisa, no planea retirarse pronto pues además de que no se ha cansado, el guapo galán mexicano también que quiere seguir cosechando éxitos:

No ha pasado por mi cabeza, me siento más fuerte que nunca, súper bien, me creo en mi mejor momento, tanto físicamente y aunque ya tengo canas y arrugas, me siento muy bien", agregó.

