Hollywood de luto: Actor de la película 'Titanic' muere víctima de cáncer; tenía 80 años

Londres, Reino Unido.- Durante la noche del domingo 24 de julio, la familia del actor David Warner reveló que éste había perdido la vida a los 80 años de edad debido a que enfrentaba una lucha contra el cáncer, de ahí que se haya manifestado que el deceso fue a causa de "una enfermedad" relacionada con la que había tenido que estar lidiando desde hace 18 meses y por lo que el histrión "abordó su diagnóstico con una gracia y dignidad características", aunque no se especificó cuál.

A través de un comunicado de prensa, los familiares del actor quien participó en películas como Titanic, The Owen, Time after time o en series como Rasputin, Crónicas del terror, Penny Dreadful o Doctor Who, resaltaron que "lo recordaremos como un hombre, socio y padre de buen corazón, generoso y compasivo, cuyo legado de trabajo extraordinario ha tocado la vida de tantos a lo largo de los años. Estamos desconsolados".

El actor había sido diagnosticado con cáncer hace 18 meses. Foto: The New York Post

A pesar del comunicado que la familia difundió donde se dijeron severamente afectados por el deceso, medios de comunicación remarcaron que Warner estaba viviendo en una casa de cuidado para figuras del entretenimiento ubicada en Denville Hal en Northwood, por lo que no murió rodeado de sus familiares quienes únicamente dieron a conocer el deceso a través de la misiva que le dio al vuelta al mundo.

Durante la larga carrera de Warner, grabó desde series de televisión, películas, obras de teatro, documentales e incluso fue parte de convenciones como la sucedida en torno a Star Trek en 2011; sin embargo, su papel más relevante internacionalmente hablando fue el que obtuvo dentro del elenco del director James Cameron en la cinta Titanic donde interpretó a 'Spicer Lovejoy', un elemento de seguridad del actor Billy Zane quien dio vida a 'Cal Hockley' y cuyo objetivo era quitar del camino a 'Jack Dawson', interpretado por Leonardo DiCaprio.

David Warner participó en series de televisión, películas y teatro a lo largo de su carrera. Foto: The New York Post

