Luto en la TV: Muere querido actor y deja helados su causa de muerte; filtran estremecedor VIDEO

Comparta este artículo

Indiana, Estados Unidos.- Un famoso y reconocido actor de cine y televisión falleció este lunes 25 de julio y conmocionó al espectáculo. Se trata del legendario histrión Paul Sorvino, mejor conocido por su papel como 'Paulie Cicero' en la exitosa película Goodfellas, dirigida por Martin Scorsese en 1990. Famosos de inmediato reaccionaron al deceso y enviaron sus condolencias para darle el último adiós, además de que circula en redes un emotivo video en el que rompe en llanto al escuchar a su hija.

Fue el representante de Sorvino, Roger Neal, quien le informó al portal TMZ que el actor murió esta mañana en Indiana a los 83 años de edad con su esposa Dee Dee a su lado. La causa de muerte fue determinada como causas naturales y se desconocía si padecía alguna enfermedad. La esposa del actor se pronunció mediante un comunicado: "Nuestros corazones están rotos, nunca habrá otro Paul Sorvino, fue el amor de mi vida y uno de los mejores artistas que jamás haya aparecido en la pantalla y el escenario".

Paul Sorvino en 'Goodfellas'

Su hija, la también actriz Mira Sorvino, también se despidió de su padre a través de un tuit: "Mi padre, el gran Paul Sorvino, ha fallecido. Mi corazón está desgarrado. Una vida de amor y felicidad y sabiduría con él ha terminado. Era el padre más increíble. Lo amo tanto. Te estoy enviando todo el amor en las estrellas papá mientras subes al cielo", finalizó. Otros actores como Jason Alexander y Lorraine Bracco se pronunciaron sobre el fallecimiento de Sorvino, destacando su enorme talento y trayectoria artística.

Twitter @MiraSorvino

Sorvino, nacido en Brooklyn, Nueva York en 1939 de padres italiano-estadounidenses, es recordado por sus numerosos papeles de ladrones y policías en películas y series de televisión. Con más de 50 años de carrera, los trabajos más recordados de Paul en el cine y la televisión fueron interpretando a un comunista ítalo-estadounidense en Reds, a 'Henry Kissinger' en Nixon y a 'Eddie Valentine' en The Rocketeer. También dio vida al sargento de policía de Nueva York, 'Phil Cerretta', en la serie La Ley y el Orden.

Paul Sorvino (QEPD)

Desde muy joven, el histrión tuvo pasión por la actuación y la música. Paul asistió a la American Musical and Dramatic Academy en Nueva York y posteriormente debutó en Broadway en Bajour (1964), y su primera participación en el séptimo arte fue en la cinta ¿Dónde está papá? (1970). En los años 70 actuó junto a Al Pacino en The Panic in Needle Park y con James Caan en The Gamble. Además, formó parte del elenco de la comedia de atracos bancarios de William Friedkin The Brink's Job.

De acuerdo con sus allegados, si bien era conocido por sus papeles de mafioso o gángster en la pantalla, sus verdaderas pasiones distaban mucho de esa descripción pues tenía una fascinación por la poesía, la pintura y la ópera. En un video que actualmente circula en redes sociales, Paul rompe en llanto cuando su hija Mira Sorvino le dedicó unas hermosas palabras de agradecimiento en su discurso luego de ganar el Oscar de Mejor Actriz de Reparto en 1995 por su papel en Poderosa Afrodita. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna