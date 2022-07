Nahomi Mejía: La modelo trans puso condición a TV Azteca para aceptar entrar a 'Survivor México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tercera temporada del reality Survivor México ha ido incrementando la polémica conforme avanzan las semanas y la competencia se torna cada vez más fuerte entre todos los participantes. Sin duda alguna una de las personalidades de esta edición que más ha llamado la atención es Nahomi Mejía, la modelo trans que ha sumado muchas victorias y que ha tenido un desempeño impecable.

La reconocida influencer es oriunda de Iguala, Guerrero, nació en una familia con cuatro hermanos varones pero ella asegura que desde muy pequeña no se sentía conforme con este género. Sin embargo, contó que desde siempre recibió el apoyo en casa y que sus hermanos la defendían de los acosadores de la escuela: "(En casa) me veían muy femenina y nunca me trataron mal, aunque si el acoso de mis compañeros, pero mis hermanos me defendían".

A lo largo de estas seis semanas, Nahomi ha tenido un excelente desempeño en cada una de las competencia y sin duda alguna es una de las mujeres con mayor rendimiento. Hace algunas horas en el portal de la revista TVNotas reportaron que la guapa mexicana habría puesto una fuerte condición a la producción de TV Azteca para ingresar al programa conducido por Carlos Guerrero 'El Warrior'.

Una supuesta persona del staff de Survivor México accedió a platicar con reporteros del mencionado medio y les contó que la modelo le solicitó seguir con su tratamiento hormonal dentro del reality. Presuntamente fueron los más poderosos ejecutivos de la empresa del Ajusco quienes autorizaron que Mejía siguiera tomando su tratamiento aún y cuando el reality tiene muy restringido el ingreso de cualquier sustancia.

La petición fue consultada con los ejecutivos del canal y aprobada por los mismos, por lo que a pesar de estar en total aislamiento en la competencia, Nahomi continúa con su tratamiento hormonal".

Asimismo, el informante anónimo señaló que Mejía habló detrás de cámaras con los integrantes de su Tribu Halcón y también con la Tribu Jaguar para aclararles que cuando ella comienza su tratamiento, automáticamente pierde la fuerza que posee un cuerpo masculino, pues este ha sido un tema a lo largo de toda la temporada. Sin embargo, las integrantes del equipo amarillo aún se han quejado de que están en clara desventaja pues es muy evidente que Nahomi las supera en rendimiento.

