Se volvió hombre: Tras subir 13 kilos y hundir a Andrea Legarreta, actriz de Televisa llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- En medio de rumores de que estaría estrenando novio y hasta estaría comprometida, una polémica actriz y conductora aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Sherlyn González, quien hace unos años estuvo en medio de la polémica luego de filtrarse unos audios en donde supuestamente arremete contra la conductora Andrea Legarreta, con quien compartió cuadro en el matutino de Televisa en el 2020.

Como se recordará, Sherlyn ha actuado en melodramas como El juego de la vida, Clase 406, Corazones al límite y Amores verdaderos. La actriz se unió al equipo de conductores del programa Hoy en plena pandemia cuando estaba embarazada de su primer hijo André tras su divorcio, a quien asegura concibió por inseminación artificial mediante un donador de quien se desconoce la identidad. La actriz, quien contó que subió 13 kilos, incluso asegura que quiere un segundo bebé con el mismo donador.

Captura de pantalla del programa 'Hoy'

Poco después de unirse a Hoy, salieron a la luz unos audios en los que habría estallado contra Legarreta, llamándola "perr..." y "pin... vieja loca", además de supuestamente amenazar con "quitarle el trabajo". Se dice que habría quedado vetada aunque ella negó que estos fueran ciertos, sin embargo, este año participó en el reality show de Televisa y Univisión, Tu cara me suena, donde se transformó en hombre, pues la caracterizaron como el colombiano Camilo y hasta parecían gemelos.

Aunque había permanecido soltera durante algunos años, hace unas semanas se reportó que supuestamente estrenaba romance con un diputado de Quintana Roo llamado José Luis 'Chanito' Toledo, con quien se dejó ver muy romántica en París, Francia de vacaciones y él hasta aparece conviviendo con su pequeño hijo André. Y es que usuarios vieron que traía lo que parecía un anillo de compromiso, por lo a través del Twitter del programa Hoy, retomaron sus declaraciones.

Sherlyn y 'Chanito'

En una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta oficial de Instagram, Sherlyn respondió si tiene o no nuevo interés amoroso: "No mis amores, no tengo novio. Vi que hubo mucha especulación al respecto y que si ya estaba comprometida y no sé qué tanto. No hay anillo, no hay novio, hay pretendientes pero ahorita no tenemos ni tiempo ni muchas ganas", dijo. Y agregó entre risas: "Por chismosos se fueron con la finta. Hasta que yo no les diga no se crean nada".

Y al ser cuestionada sobre qué requiere alguien para ser su novio, la actriz respondió con un mensaje muy claro: "Ser un hombre bueno, íntegro, que sea un buen ejemplo para André, que me contribuya a mí como mujer, que me haga crecer... uy, la lista es larguísima pero porque yo sé el tipo de mujer que soy también sé el hombre que voy a elegir entonces quiero un hombre que sea inteligente, amoroso, respetuoso, que esté alejado de las drogas y el alcohol, que sea exitoso en cualquier cosa que haga".

Ya saben que mi especialidad no son los guapos pero definitivamente tiene que ser un hombre al que admire mucho, con el que me divierta y un hombre que trabaje todos los días para ser la mejor versión de sí mismo, ya sea estudiando, con terapia, no sé... y que sea familiar", finalizó.

Instagram @sherlyny

Fuente: Tribuna