Tragedia en Televisa: Tras dejar TV Azteca, protagonista llega a 'Hoy' de luto y con gran tristeza

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien este 2022 volverá a la pantalla de Televisa luego de haber estado trabajando en TV Azteca el año pasado, reapareció en el programa Hoy hace unos momentos para confirmar que se encuentra de luto y a travesando una profunda tristeza. Se trata de la actriz Aracely Arámbula, quien por fin rompió el silencio y confirmó que su padre, el señor Manuel Arámbula, sí murió en días pasados y ella está destrozada por su pérdida.

Aracely Arámbula está de luto por la muerte de su padre

Como se sabe, hace unas semanas la llamada 'Chule' se encontraba brincando de felicidad debido a que por fin regresaría a los melodramas luego de 13 años alejada de esta rama pues se había solamente enfocado en hacer series. La originaria de Chihuahua se consolidó como una gran estrella luego de aparecer en novelas de San Ángel como Acapulco, cuerpo y alma y Soñadoras pero luego se alejó de la televisora y probó suerte en la competencia.

Primero se fue a trabajar a Telemundo, donde protagonizó las series La Patrona y La Doña y el pasado 2021firmó con la televisora del Ajusco para cantar en Las Mañanitas a la Virgen y además le pidieron que amenizara un segmento del especial de Fin de Año. Además la guapísima Aracely estuvo dando entrevistas exclusivas a programas como Venga la Alegría y Ventaneando de Pati Chapoy.

Por primera vez estoy con ustedes. Me siento feliz, en casa, con todo mi público", dijo ante las cámaras de VLA.

Aracely Arámbula estuvo en 'VLA'

Lamentablemente su regreso a Televisa está empañado por una triste noticia y es que a solo unas semanas de entrar al aire al Canal de Las Estrellas con el remake de la novela La Madrastra, Arámbula se encuentra atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida. Hace unas horas la también cantante realizó un en vivo a través de Instagram y el programa Hoy retomó sus declaraciones y la transmitió hace unos momentos.

La famosa chihuahuense decidió enviar un mensaje a todos sus fans, quienes estaban muy preocupados por ella debido a que el periodista Pepillo Origel reportó que estaba contagiada de Covid-19 al mismo tiempo que atravesaba por la difícil pérdida de su papá. Aracely desmintió al conductor de Con Permiso y aclaró que por fortuna ella se encontraba bien de salud, aunque sí destacó que se sentía dolida por la partida del hombre que le dio la vida.

Estoy bien, no tengo covid, pasando un momento importante, agradezco su cariño, su preocupación, estamos honrando a mi papito hermoso", dijo la actriz.

Aracely Arámbula rompe en llanto al hablar de la muerte de su padre

La exnovia del cantante Luis Miguel también explicó que la partida de su padre no es reciente y señaló que don Manuel partió de este mundo desde el pasado 15 de julio: "Lo tengo en mi pecho, en mi corazón, en mi alma". Asimismo, señaló que no ha querido dar entrevistas pues sabe que le van a preguntar cómo se siente y es algo que no puede responder por obvias razones: "No estoy preparada... para mí estoy...", comentó al lado de su hermano Leonardo.

Arámbula también fue muy sincera con todos sus seguidores pues les confesó que no tiene ni poquitas ganas de ir a trabajar a Televisa para continuar con las grabaciones de su melodrama, sin embargo, dijo que está tratando de sacar ánimos para retomar el proyecto: "No tengo muchas ganas de grabar mi novela, pero la voy a hacer por él, con todo el amor y todo el cariño. Estoy bien, quería que me vieran bien, estoy tratando de estar bien".

Gracias por todo su cariño. Estamos bien. Estamos celebrando la vida, añadió a punto de romper en llanto".

