Tras el presunto fin de su noviazgo con Osvaldo Benavides, Michelle Renaud aparece golpeada

Ciudad de México.- Este lunes, 25 de julio, la protagonista de La Herencia, Michelle Renaud, paralizó a sus miles de seguidores de Instagram, después de que reapareció en los foros de grabación, evidentemente golpeada. Todo esto ocurrió después de que trascendiera la noticia del supuesto fin de su presunta relación con el actor Osvaldo Benavides, con quien habría mantenido un amorío desde las primeras semanas de este 2022.

Como muchos sabrán, durante los primeros meses del presente año, medios como TV Notas comenzaron a filtrar información de que la actriz de Las Hijas de la Luna y La Sombra del Pasado mantenía un romance furtivo con el actor de María La Del Barrio y Lo que la vida me robó, incluso entrevistaron a una fuente cercana al histrión que confirmó el hecho de que él habría dejado a su entonces novia, Esmeralda Pimentel porque se "había encaprichado" con Renaud.

Michelle Renaud y Osvaldo Benavides

Créditos: TV Notas

El pasado fin de semana, la periodista de espectáculos, Martha Figueroa reveló en el programa Con Permiso, de Unicable que Osvaldo se reunió con Ludwika Paleta en un restaurante, donde se le habría visto notablemente afectado, lo que sacó a relucir que, probablemente, el famoso habría terminado su relación con Michelle, quien en una entrevista habría asegurado que se encontraba nuevamente soltera.

Michelle Renaud se deja ver golpeada en un foro de grabación

Créditos: Instagram @michellerenaud

En el medio de todo esto, la protagonista de novelas paralizó a sus miles de seguidores tras dejarse ver gravemente golpeada en un set de grabación, pero ¡tranquilo! La integridad de la exnovia de Danilo Carrera no se encuentra en peligro, lo que ocurrió fue que estaba mostrando el detrás de cámaras de su nuevo proyecto, ya que, próximamente aparecerá en la película Doblemente Embarazada 2 y tal parece, en gran parte del filme se estará recuperando de sus heridas, ya que, se le puede ver caracterizada con algunas lesiones en el rostro.

Michelle Renaud en las grabaciones de 'Doblemente Embarazada 2'

Créditos: Instagram @michellerenaud

Parece ser que sí bien, Osvaldo Benavides habría terminado afectado por su supuesto rompimiento con Renaud con quien hasta habría planeado tener hijos, ella continúa su vida y sigue desarrollándose en el ámbito de lo artístico, incluso publicó un video en el que mostró que llevó a su primogénito, Marcelo, al set de grabación, mismo que se dejó ver muy contento al ver trabajar a su madre.

Una gran experiencia filmar esta película, me reí en todas las escenas, el 'behind the scenes' era divertidísimo con todo el equipo, pura risa y buena onda", declaró Renaud