Tras sufrir riesgo de cáncer y dos divorcios, Grettell Valdez da inesperada noticia de su hijo

Ciudad de México.- Grettell Valdez es una de las estrellas que mayores adversidades ha tenido que superar y es que, según su entrevista en el programa de Yordi Rosado, desde que se decidió por ser actriz tuvo que dejar su natal Querétaro para irse a la Ciudad de México, donde tuvo que lavar autos para poder ganarse la vida, mientras estudiaba en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Tras esto, participó en diversos melodramas de San Ángel, como Buscando a Frida, Lo que la vida me robó, Cuando me enamoro, Camaleones, Fuego en la sangre, Rebelde y Lola, érase una vez. En en el 2004 se casó con el actor argentino, Patricio Borghetti con quien tuvo a su hijo, Santino, pero en el año 2010 se divorció. En la entrevista anteriormente mencionada la estrella declaró que llegó a ponerse de rodillas frente al conductor de Venga la Alegría para que éste no se fuera, pero no funcionó.

El amor volvió a tocar a su puerta cuando conoció a Leo Clerc, con quien estuvo casada durante 4 años, sí bien la actriz le reveló a Yordi que el europeo la había amado demasiado, debido a las acusaciones de fraude de su marido, tuvieron que separarse, ya que éste se vio obligado a regresar a Suiza, por lo que en este 2022, Valdez reveló que, nuevamente, había tenido que divorciarse y por el momento se ha mantenido cuidando de su salud (tras casi tener cáncer hace 5 años) y viajando por México.

Aún con todo lo anteriormente mencionado, ha procurado ser una madre presente en la vida de su hijo, Santino Borghetti, hecho que quedó demostrado este lunes, 25 de julio, cuando la actriz de Los pecados de Bárbara y Tenías que ser tú publicó un video en el que aparecían varios momentos de la vida del adolescente, iniciando por una fotografía de un ultrasonido en 3D ¿la razón? El día de hoy, el aspirante a cantante está celebrando su cumpleaños número 14, por lo que la celebridad le envió un conmovedor mensaje en el que le agradecía por haberla convertido en su progenitora.

Hace 14 años llegaste a mi vida a llenarla de magia y de luz. Gracias por escogerme como tu madre. Te amo, te admiro, eres mi todo. Sigue con esa bondad que te caracteriza nunca pierdas tu magia ¡Vamos por más historias juntos! ¡Feliz cumpleaños hijo!", declaró la famosa

Sí bien, Patricio Borghetti no ha mencionado nada sobre el cumpleaños de su primogénito, a través de redes sociales, la madrastra del adolescente, Odalys Ramírez, sí que le envió un cariñoso mensaje de felicitación, a la vez que compiló varias fotografías en las que aparece Santino, en compañía de sus hermanos Rocco y Gia, 'Pato' y la conductora de Cuéntamelo, Ya!, cabe señalar que en todas las imágenes se puede ver el amor que hay en esta familia.

¡Feliz cumpleaños Santo! Ha sido un privilegio poder acompañarte en tu camino. Hace 11 años robaste mi corazón cuando me dijiste 'Bombón'. Y ahora ya eres el hermano mayor de mis hijos. Que la vida te llene siempre de amor, luz, sonrisas, generosidad y bendiciones. ¡Te amo! Y te deseo hoy y siempre lo más bonito del mundo", declaró la conductora

