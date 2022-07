TV Azteca, en shock: Santiago se desvanece en pleno foro y expulsan a querida alumna de 'La Academia'

Ciudad de México.- El treceavo concierto de La Academia 20 años estuvo lleno de emociones y el público de TV Azteca se mantuvo al filo de sus asientos a lo largo de toda la noche de ayer domingo. Lamentablemente, otra alumna quedó expulsada de la competencia de canto y Santiago, quien ha sido de los más polémicos de esta temporada, sufrió un desvanecimiento luego de presentar su canción.

En esta ocasión quien tuvo que despedirse de sus sueños de ganar la Décimo Tercera Generación de La Academia fue Fernanda Herrera, quien solamente consiguió el 5.6 por ciento del total de los 230 millones de votos que se recibieron a través de la app de la empresa del Ajusco. La joven apenas tiene 21 años de edad, originaria de Huimanguillo, en el estado de Tabasco, pero se sabe que radica en la CDMX actualmente.

La cantante tabasqueña habría impresionado a todo el panel de jueces, integrado por Horacio Villalobos, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Lolita Cortés, por la impecable presentación que tuvo la noche de ayer domingo 24 de julio en el reality de Azteca Uno. Apareció en el escenario con un imponente vestido blanco y cantando el tema Acaríciame interpretado por la gran Lupita D'Alessio, y de inmediato se logró llevar las ovaciones del público.

Me llevo lo mejor que la vida me regalar de nuevo, me llevo una gran experiencia, he crecido como mujer, como persona aún más, con grandes maestros, gracias director, gracias madrina, gracias maestra Guille por exigirme, por hacerme mejor cada día... les agradezco inmensamente por el amor, por el cariño, y al público, por haberme dejado llegar hasta aquí", expresó Fernanda cuando se enteró que estaba expulsada.