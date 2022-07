VIDEO: Reconocido músico es 'tacleado' en pleno concierto por un guardia seguridad

Comparta este artículo

Ottawa, Canadá.- La noche del domingo 24 de julio, la agrupación Rage Against the Machine se presentó en Canadá con la intención de retomar los conciertos que quedaron en pausa debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, por lo que el Scotiabank Arena ubicado en Toronto lució al tope de su capacidad, algo por lo que se ordenó un fuerte despliegue de elementos de seguridad tanto en las inmediaciones del recinto como en el escenario, situación que afectó de manera directa al guitarrista Tom Morello quien fue atacado por uno de estos agentes.

La legendaria agrupación interpretaba el tema Killing in the name of, canción que se ha convertido de las más populares a lo largo de su carrera y la cual también despertó la euforia de los asistentes, incluso, uno de los fanáticos vio prudente subir al escenario para disfrutar del momento pero, al ser un acto prohibido, un guardia de seguridad de inmediato trató de interceptarlo; sin embargo, en el trayecto se encontró con el guitarrista quien también ha sido parte del proyecto Audioslave, lo que evitó que Morello cayera del escenario tras ser embestido por el uniformado.

Tom Morello y Zack de la Rosa. Foto: Twitter @rockandpop

El músico de 58 años de edad recibió un fuerte golpe y, debido a la emoción por estar ante el público y además esta tocando uno de los temas más famosos, el resto de la agrupación no se percató de los hechos. Cerca de 10 segundos después, Zach de la Rocha, vocalista de Rage Against the Machine, detiene el tema para auxiliar a su compañero quien pese a la gravedad de la caída que sufrió, muestra a la audiencia estar en perfectas condiciones, lo cual desató una fuerte ola de gritos y aplausos.

"Espera, aguanta, aguanta", dice el vocalista al notar la ausencia de Morello.

Momento exacto a partir del minuto 01:00

Al regresar al escenario, la agrupación entonó de nueva cuenta la canción y siguieron con el evento de manera normal; incluso, cuando De la Rocha estuvo la mayor parte del tiempo sentado pues se reportó, la noche anterior había sufrido él un accidente en pleno concierto, algo por lo que en lugar de cancelar se determinó cantara de la manera en la que lo hizo. En cuanto a Morello, no se ha reportado si el golpe le generó consecuencias que lleven, ahora sí, a cancelar más eventos o si tocará de una manera similar a la de su colega.

Fuente: Tribuna