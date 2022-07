Adiós TV Azteca: Tras dejar a 'VLA', Cynthia Rodríguez 'llega' a 'Hoy' con secreto de Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Cynthia Rodríguez, quien se volvió famosa gracias a TV Azteca y permaneció en las filas de la empresa durante 17 años, dejó en shock a miles de internautas debido a que este martes 26 de julio 'reapareció' en el programa Hoy con un fuerte secreto de su relación con Carlos Rivera y a punto de que se cumplan dos meses de su renuncia al matutino Venga la Alegría.

Resulta que hace unas horas en la cuenta de Twitter del matutino de Televisa compartieron una noticia en donde compartían detalles del romance que tiene la también actriz de 38 años y el cantante originario de Tlaxcala. Hay que recordar que durante las últimas semanas ambos han estado en boca de todos pues se especula que ya se casaron en Madrid, España, durante una íntima ceremonia donde fueron acompañados por pocos invitados.

En el sitio del Canal de Las Estrellas retomaron unas declaraciones que hizo Cynthia hace varios años en las que explicó porqué razón nunca hablaría de su noviazgo con Carlitos públicamente. Aunque ya llevan alrededor de 6 años juntos, siempre han existido muchas dudas sobre si esta relación es real y es que internautas siguen dudando de las preferencias del investigador de ¿Quién es la máscara? y consideran que en realidad es gay y solo tiene novia para ocultar las apariencias.

Sin embargo, esta versión está muy alejada de la realidad y la oriunda de Monclova, Coahuila, ha manifestado que no le gusta compartir nada de su relación amorosa para que las personas no opinen sobre ella: "No queremos que nadie opine de si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo o no están de acuerdo, por eso no compartimos nada". Asimismo, Rodríguez declaró que ella y su novio hicieron este acuerdo de confidencialidad desde que iniciaron su romance.

Tengo una relación que es muy discreta, que decidimos desde el día uno que así lo íbamos a manejar, porque tenemos algo tan bonito, un amor tan fuerte, un amor en donde nos amamos en libertad, donde nos apoyamos, nos protegemos siempre, nos cuidamos siempre", declaró la conductora hace varios años.

Por su parte, el protagonista de musicales como El Rey León y José el soñador también ha respondido dudas sobre porqué maneja con tanto misterio su romance con Cynthia. Hace poco, Carlos fue cuestionado sobre la razón por la que casi no comenta las fotos de su guapísima novia y esto respondió: ""Muchas veces no escribo porque la tengo a lado, entonces es así como raro. La veo (y le digo): 'Mi amor, qué hermosa estás' y a veces si se lo pongo (en sus publicaciones".

Mientras que la gente no para de especular sobre la relación de estos queridos cantantes, ellos siguen disfrutando de su amor en Europa, donde actualmente están gozando de una estancia en una clínica de salud y bienestar. Tras haber celebrado su supuesta boda, la expresentadora de VLA y Rivera comenzaron su luna de miel a lo grande y luego de pasear por la 'Madre Patria' se fueron a viajar por Italia, Grecia, Egipto, Turquía, Palestina, Israel, y otros lugares que no han revelado.

Cynthia y Carlos siguen presumiendo su luna de miel

