Adiós TV Azteca: Tras hundir a Legarreta, amante de Erik Rubín traiciona a 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- ¡Tiembla Andrea Legarreta! Luego de que Televisa le levantara el veto a finales del 2021, polémicas en su vida personal, divorcios y luego de haberse sometido a múltiples cirugías por una intervención estética que casi le cuesta la vida, llega al programa Hoy una exnovia del cantante Erik Rubín. Se trata de Alejandra Guzmán, quien tuvo un romance con el exTimbiriche en los 90's que terminó por una infidelidad con Paulina Rubio, iniciando así una rivalidad entre ambas.

Alejandra Guzmán reapareció en el matutino de Las Estrellas y provocó polémica pues no solo promocionó sus próximos conciertos; sino que tampoco pudo evitar hablar de su vida personal y hasta le hizo una incómoda pregunta a Andrea Legarreta para pedirle prestado a su esposo. Tras la dura polémica que enfrentó después de que su hija Frida Sofía denunció a su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso sexual y a ella por corrupción de menores, la cantante abrió su corazón y revela lo mal que la pasó.

Erik Rubín y Alejandra Guzmán

"Después de tres años canto en el mismo lugar, son tres años llenos de cosas extrañas y para mí han sido muy duros, pero sí me doy cuenta de que he sacado lo mejor de mí, siempre cuando me va de la fregada sacó los ojos así de la porquería y digo 'quiero salir' (...) y sí tú tienes voluntad, sales de lo que sea, de lo físico, de los chismes, de todo", comentó luego de que este lunes diera una entrevista exclusiva al programa Ventaneando de TV Azteca y hace unas semanas a Venga la Alegría, ya que no tiene exclusividad.

La intérprete de Reina de corazones vivió el momento más controversial de su visita al programa cuando participó en la sección para adivinar el sexo del bebé que espera Andrea Escalona, pues inminentemente tuvo que hablar de su maternidad. La rockera recordó cómo sí fue una opción no tener a su hija, pero ella decidió tenerla: "Fíjate que yo tuve un embarazo muy sano, realmente no engordé mucho porque yo bailé y canté hasta los 6 y medio meses".

Yo decidí tenerla, o sea, yo fui al doctor y me dijo 'si todo el mundo quiere que la tengas y tú no la quieres tener, no la tengas, porque ya desde tu vientre sabe si tú no la quieres tener', entonces yo lo pensé y al otro día dije 'sí, sí la quiero tener'", contó.

Y añadió: "Se llena tu vida de otros colores por ver cómo por un prisma, ves otra vida, otra manera de ver la vida, y es precioso ser madre, a mí la verdad me llenó de orgullo, me encantó volverme mujer, pero como fui la última de Las Pinal por embarazarme, temía por no poder hacerlo, y me paraba de cabeza después de tener pues mis cosas". La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán confesó que su deseo era ser madre de un varón.

Yo quería niño, porque todas en mi casa son niñas, menos mi hermano, entonces yo dije 'quiero romper con eso'".

Finalmente, la cantante le dio algunos consejos a Escalona para su embarazo. "Vas a sentir cuando está despierto, ponle música", a lo que Andrea respondió: 'ya le canto eh... 'Yo te esperaba', y Alejandra añadió: 'imaginando a ciegas el color de tu mirada' (...) es bonito porque la vida sigue y siempre hay que desearle lo mejor y más a esta beba, porque yo ya creo que es beba". Finalmente, otro momento que provocó furor es cuando la cantante le pidió permiso a Andrea Legarreta para llevarse a su marido de gira en 'Tuya Tour'.

Gracias por confiar en mí... gracias por prestarme a tu pareja un ratito... es que tengo tres invitadísimos y uno de ellos duerme con Andrea", dijo entre risas.

La conductora solo se limitó a reír y divertirse con la rockera pues aunque Alejandra fue amante de Erik en su juventud, Andrea y él llevan 22 años de matrimonio y ambos se llevan muy bien con 'La Guzmán'. Legarreta además ha declarado que no le interesan los amores del pasado de su marido, ya que fueron antes de ella. Aunque han admitido que han tomado terapia de pareja y han pasado por duras crisis que los ha hecho considerar el divorcio, siguen juntos y son de las parejas más sólidas del medio.

