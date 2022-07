Adiós 'VLA': Tras veto de TV Azteca y despido de Televisa, querida conductora aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien presuntamente estuvo vetada de TV Azteca luego de tener fuerte pleito con uno de los ejecutivos, está de regreso en Televisa y la mañana de este martes 26 de julio reapareció en el programa Hoy para promocionar su nuevo proyecto en la empresa, dando así un golpe al rating de Venga la Alegría. Se trata de Consuelo Duval, quien está a punto de estrenar la segunda temporada de su reality El Retador.

La también comedianta mexicana hizo su debut en la empresa de San Ángel actuando en telenovelas como Yo compro esa mujer, Los parientes pobres, Confidente de secundaria, entre otras, y además en el desaparecido programa Mujer, casos de la vida real de Silvia Pinal. Posteriormente se unió al elenco de La hora pico, donde tuvo varios roles estelares y poco tiempo después llegó a protagonizar La familia P. Luche.

Sin embargo, no ha tenido un camino fácil para hacerse de fama pues hace unos años se especuló que en Televisa estaba siendo relegada mientras que en la televisora del Ajusco presuntamente estaba vetada. De acuerdo con información del canal de YouTube Chacaleo, la también actriz de doblaje no podía trabajar en TV Azteca porque Alberto Ciurana (qepd) interpuso un veto en su contra tras divorciarse de su hermano Armando Ciurana.

Esta versión jamás se confirmó y luego de no haber tenido muchos proyectos importantes en ninguna empresa, en 2016 Consuelo volvió a consolidarse como una gran estrella en San Ángel al integrarse al elenco estelar del programa Netas Divinas, donde permanece hasta la fecha. Además protagonizó su propia serie en 2019 Julia vs Julia y actualmente se encuentra grabando Tal para cual, spinoff de La Hora Pico que protagonizará al lado de Lorena de la Garza.

Aunado a este proyecto, 'La Duval' se acaba de unir a las grabaciones de la segunda temporada de El Retador y la mañana de este martes 26 de julio dio una entrevista exclusiva al matutino de Las Estrellas para promocionar el reality, cuyos jueces serán la cantante Dulce, Adrián Di Monte, Pía Sáenz y Arath de la Torre. La actriz confesó muy sincera que no se siente tan cómoda conduciendo este proyecto, sin embargo, dijo que está feliz de haber sido llamada para una segunda entrega.

La verdad es que estoy espantada, no es mi territorio, a mí me dicen 'haz un personaje' y lo hago, pero de repente ser yo y tener el peso del programa encima, me da mucho susto", explicó muy emotiva.

No obstante, la estrella chihuahuense de 53 años señaló que en esta segunda temporada la producción de El Retador escuchó las peticiones del público y por ello hicieron algunas modificaciones al formato. Asimismo, Consuelo también le adelantó a los televidentes que en esta temporada ella no dirá ni una sola palabra en inglés, pues recordó que el año pasado se la comieron viva por su mala pronunciación.

Ahora sí escucharon al público, fueron escuchados, todo lo que pidieron lo van a ver... dispuesta a que me perdonen cuando no sé pronunciar el inglés, ya no voy a decir backstage, porque eso me lo pidieron y por eso ya no lo voy a decir".