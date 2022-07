Adiós 'VLA': Tras volverse mujer y llegar a 'Hoy', conductor confirma su salida de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y galán de telenovelas, quien estuvo trabajando con Televisa por años y hace poco impactó al transformarse en mujer, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas confirmó su salida de TV Azteca, empresa a la que pudo reintegrarse apenas este 2022 y donde comenzó su carrera artística hace casi 20 años.

Se trata del también cantante Yahir, quien actualmente forma parte de las filas de la empresa del Ajusco pues está a cargo de la conducción de La Academia 20 años. Como se recordará, el sonorense comenzó su carrera participando en este reality y luego se convirtió en protagonista de melodramas como Quiéreme tonto, Enamórate y Bellezas indomables, además de que participó en otros proyectos del Canal Azteca Uno.

Fuente: Instagram @yahirmusic

No obstante, abandonó la empresa y en 2017 firmó su primer contrato con la competencia Televisa para participar en novelas como Mi marido tiene familia y La Desalmada, además de que a inicios de este año se integró como participante del concurso Tu cara me suena donde tuvo una destacada actuación. El nacido en Hermosillo demostró su capacidad para interpretar cualquier papel e incluso hasta se dejó ver vestido de mujer.

Yahir puso a prueba sus dotes para imitar a grandes famosos de la talla de Alejandro Fernández y Marco Antonio Solís, pero también hizo un homenaje a la aclamada artista mexicana Laura León y apareció luciendo idéntica a ella. Hace unas semanas el cantante también estuvo de invitado en el foro de Hoy junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo para promocionar el concierto de los 2000's Tour y días después se reintegró a TV Azteca.

Yahir estuvo en 'Hoy'

Yahir ha sido muy criticado desde que volvió a la empresa que lo vio nacer como artista debido a que el público considera que no hace un buen trabajo en la conducción de La Academia 20 años, donde la puertorriqueña Vanessa Claudio lo acompaña como co-conductora. Luego de haber estado al frente de 14 conciertos de esta Décimo Tercera Generación, hace algunas horas el galán hermosillense anunció que sale del programa.

¿Es el adiós definitivo? No, en unas declaraciones retomadas en el programa Venga la Alegría se puede escuchar que el cantante anuncia que solo no estará presente el sábado 30 de julio debido a que tiene otro compromiso laboral. Yahir acudió a la casa de La Academia 20 años para platicar con los alumnos y a ellos les dio la noticia de que no conducirá la próxima gala debido a que tiene un "concierto", sin embargo, no adelantó quién lo estará sustituyendo. Hasta el momento la producción del reality tampoco ha revelado quién los acompañará en la conducción del sábado o si solo le pedirán a Vanessa que tome el lugar del titular por única ocasión.

