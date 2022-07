Con esta FOTO, Eugenio Derbez se 'burla' nuevamente de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado sábado, 16 de julio, Ben Affleck y Jennifer Lopez se casaron sorpresivamente en Las Vegas y, a partir de entonces, han sido presa de varias burlas en Internet, después de que saliera a la luz varias imágenes tras el romántico enlace de ambos. Parece ser que el comediante mexicano, Eugenio Derbez le agarró un gusto personal a hacer parodia de esta pareja, ya que la tarde del pasado lunes, 25 de julio, el actor de CODA subió una nueva fotografía haciendo referencia a los recién casados.

Como muchos sabrán el pasado fin de semana se filtraron fotografías de Ben Affleck profundamente dormido, sobre un yate, en el río Sena de París, estas imágenes se viralizaron rápidamente y se convirtieron en el principal tema de conversación en redes como Twitter donde señalaban que la actriz de Nunca más, Experta en bodas, Selena, Cercana obsesión, Cásate conmigo y Estafadoras de Wall Street, podía llegar a ser sumamente demandante en la vida marital.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casan sorpresivamente

Por su parte, Eugenio Derbez no pudo dejar pasar la oportunidad, por lo que compartió en sus historias de Instagram una fotografía de él en lo que parece ser el jardín de su casa; sin embargo, el histrión de Familia P. Luche, XHDRBZ, Derbez en Cuando y Bajo la misma estrella, se dejó ver con una vestimenta similar a la del intérprete de 'Batman', la cual constaba de una camisa azul, playera blanca, jeans e incluso su celular estaba en una posición muy parecida. Solo que la imagen estaba etiquetada para Alessandra Rosaldo, lo que hacía referencia a que la vocalista de Sentidos Opuestos era igual de exigente que J. Lo..

Eugenio Derbez se burla nuevamente de Ben Affleck

Créditos: Instagram @ederbez

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Eugenio Derbez y la cantante de 'Fiesta' hacen memes del matrimonio del actor de La Liga de la Justicia y Jennifer Lopez, ya que el pasado jueves, 21 de julio, el padre de Aislinn publicó una fotografía de su esposa posando de la misma manera que la intérprete de 'On the floor', en la que se le podía ver con una enorme sonrisa, en la cama, misma que también dio mucho de qué hablar durante la semana pasada.

Alessandra Rosaldo hace parodia de Jennifer Lopez

Créditos: Instagram @ederbez

Fuentes: Tribuna, Instagram @ederbez