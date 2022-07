Desfigurada y divorciada: Tras romance con su jefe en Televisa, actriz traiciona a 'VLA' con 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante, quien tiene 50 años de trayectoria artística y la semana pasada la festejó en grande en el programa Hoy de Televisa luego de estar en Venga la Alegría, se sincera y revela si abriría cuenta en una famosa plataforma de contenido exclusivo a sus 67 años de edad. Se trata de Lucía Méndez, quien ha llamado la atención en los últimos años por sus supuestas cirugías, pues ha dejado en shock por la radical transformación por la que ha pasado su rostro.

'La Méndez' protagonizó telenovelas en San Ángel como Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, Vanessa, Colorina y Viviana, sin embargo, fue vetada durante 15 años por haberse ido a Telemundo, donde grabó Marielena. Al regresar a México, y sin que le volvieran a abrir las puertas, firmó con TV Azteca e hizo Tres veces Sofía y Golpe Bajo. Aunque se dijo que el castigo fue por su actitud "de diva" en esos entonces, otros pensaron que fue porque fracasó su romance con Azcárraga Milmo.

Sí, como se recordará, la artista mexicana confesó que tuvo un romance con su entonces jefe, Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo, aunque negó que fueran 'amantes' pues ambos estaban solteros: "Siempre dijeron que éramos amantes. Fuimos novios porque no era casado, no fuimos amantes", comentó en una entrevista hace varios años. En la actualidad, aunque presume una figura de infarto, usuarios han señalado que luce "desfigurada" por presuntamente abusar del bisturí, aunque ella niega cirugías.

Tras participar en su último proyecto en la pantalla chica en el 2011, pues se ha dedicado más a la música y ha trabajado para otras plataformas, Lucía sorprendió este lunes al dar una entrevista al matutino del Ajusco Venga la Alegría, en donde recordó su romance con el cantante Luis Miguel, el cual sostuvieron en los 80's pese a que ella es 13 años mayor. No obstante, de nuevo aparece en redes del programa Hoy pues tras celebrar 50 años de carrera artística el viernes pasado, ahora confiesa si abriría un OnlyFans.

"Yo sé que ganaría muchos millones de pesos y me lo han pedido muchas personas, pero a estas alturas de mi vida, no lo haría", dijo tajante la llamada 'Reina de las telenovelas'. Lucía reveló que pese a que se ha divorciado dos veces y está soltera, no quisiera hacerlo por su hijo: "Yo no tengo marido, pero tengo un hijo, que se merece mi respeto, no porque esté mal salir en OnlyFans, pero con mi hijo tengo una relación de mucho respeto, me cuida, nos cuidamos". Finalmente, dio un mensaje contundente:

No me interesa, imagínate, no, no. Yo agradezco todo lo que me escriben en redes sociales, pero no, no podría con alguien más joven".

