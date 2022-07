Divorciada y sin exclusividad: Tras unirse a Televisa, exvillana de TV Azteca llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien empezó su carrera en Televisa pero luego se cambió a las filas de TV Azteca durante más de 25 años, aparece en Ventaneando y cuenta que sufrió un incidente que pudo haber terminado en tragedia. Se trata de la actriz Anna Ciocchetti, quien este año apareció en la telenovela de San Ángel La Herencia, sin embargo, al no contar con exclusividad en ninguna empresa, puede aparecer en la competencia sin temor al veto.

La actriz, quien nació en España pero ha desarrollado toda su carrera en México, debutó en Televisa en 1989 en el melodrama Mi segunda madre para luego incursionar en cine y teatro. En 1994 se unió a TV Azteca, donde actuó en producciones como A flor de piel, Nada Personal, Mirada de mujer, el regreso, Belinda, Campeones de la vida, Vuélveme a querer, La Loba y Huérfanas, en la mayoría como villana. Ahí trabajó hasta 2021 cuando tras años fuera participó en el unitario Un día para vivir.

Y es que en 2016 volvió a Televisa, uniéndose al elenco de Despertar contigo, Caer en tentación y Vencer el desamor. Aunque en 2021 participó en un capítulo del unitario Esta historia me suena y en La Herencia este año, sorprendió al dar una entrevista exclusiva para Ventaneando luego de que años atrás revelara que no tenía contrato de exclusividad en ninguna televisora porque "siempre se ha manejado de manera libre".

Tras divorciarse del padre de sus hijos luego de varios años juntos, el cual aseguró que fue un proceso difícil y ponerse grave por su presión arterial y tener que abandonar una función de teatro en 2020, la actriz de 54 años ahora sufrió un incidente con su camioneta y casi se atropella a sí misma como le pasó a Rebecca Jones hace un tiempo. Anna relató que por un descuido no le puso el 'Parking' a su camioneta cuando estaba entrando a su casa y por poco se atropella a sí misma, salvándose de milagro.

"Me auto atropellé... sí la verdad tuve un incidente bastante afortunado porque aquí estoy sana y salva. Entré a mi casa, venía muy dormida porque no hemos parado ni he descansado bien. Eso fue lo que sucedió. Mi casa está de bajada el garage y a la hora de meter parking dejé el auto en reversa y se me cayó el control de la puerta del garage y me bajé a buscarlo y el coche se empezó a ir para atrás", relató a 'Ventaneando'.

Y agregó: "Como pude brinqué adentro del coche y le arranqué la puerta al coche pro bueno, gracias a Dios estoy bien, ya están arreglando mi camioneta y afortunadamente me estoy riendo del asunto", dijo. "Ese tipo de cosas suceden en un segundo y aquí estoy sana y salva y feliz porque estrenaremos la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve". Por otro lado, compartió cómo está su estado de salud luego de la crisis de salud que sufrió en otra obra de teatro, en diciembre del 2020.

Estoy perfectamente bien, la verdad es que fue un evento único", finalizó.

