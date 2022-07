Fue stripper: Tras divorcio y 6 años retirado de Televisa, galán deja TV Azteca y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial galán de telenovelas, quien abandonó los foros de Televisa hace 6 años para dedicarse a la política, aparece en redes del programa Hoy luego de haber estado en TV Azteca por un polémico motivo. Se trata de Sergio Mayer, quien empezó su carrera como stripper y bailarín y posteriormente debutó en melodramas, sin embargo, hace unos años le dio un giro completo a su profesión al volverse diputado.

Mayer, quien se casó y divorció de la actriz Bárbara Mori y luego contrajo nupcias con Issabela Camil, ha participado en telenovelas de San Ángel como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón, Abismo de pasión y Corazón que miente, sin embargo, en 2016 perdió su contrato de exclusividad y se dedicó a la política, logrando convertirse en diputado. Esto le trajo fuertes críticas al exGaribaldi, ya que en los 90 fue stripper y bailarín en el show Solo para mujeres junto a otros famosos.

Sergio Mayer fue bailarín y diputado

En los últimos años, Mayer ha estado envuelto en controversia por pronunciarse sobre varios casos legales en los que están involucrados famosos. Incluso hubo rumores de que había sido vetado de Televisa y TV Azteca, sin embargo, ahora apareció en redes del programa Hoy aunque poco estuvo en el matutino Venga la Alegría. ¿El motivo? Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra (preso desde el año pasado acusado de presunto abuso por su hija Alexa y su expareja Ginny Hoffman), le mandó tremendo mensaje.

En la cuenta de Twitter del programa Hoy, retomaron las declaraciones de la joven de 25 años, quien le respondió a Mayer luego de que el artista le aconsejó cuidar sus palabras para no tener problemas legales. Daniela aseguró que no tiene miedo a las presuntas amenazas del actor o de una posible demanda: "Lo que el señor quiera opinar de mi o quiera decir, lo tomo de quien viene, no me interesa tener ningún contacto con él, no me interesa para nada".

Solo lo que digo es que, si él se preocupa de lo que yo estoy diciendo, que se preocupe por qué lo estoy diciendo", declaró Daniela.

Posteriormente, la media hermana de Alexa alabó la valentía de su padre para afrontar este proceso en la cárcel, ya que afirma que ha sido muy duro: "Mi papá es un guerrero y está ahí, demostrándole a todo mundo que es un guerrero, que es un chin... porque está ahí a pesar de todo, sigue ahí con los pantalones bien puestos, y esperando a que se resuelva esto como se tiene que resolver". Finalmente, afirma que confía en la pronta liberación de su padre gracias al nuevo equipo legal que tienen.

"Lo que hagan, su estrategia, lo que quieran hacer, es su problema, tienen todo el derecho de expresarse como quieran, de decir lo que quieran, pero la realidad es otra totalmente", concluyó. Cabe recordar que después de que las autoridades negaron un recurso de amparo al histrión, se espera que en las próximas semanas se confirme la fecha en la que iniciará el juicio para que el actor obtenga su libertad o sea sentenciado si es encontrado culpable de violentar a su hija menor.

Fuente: Tribuna