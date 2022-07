¿Golpe a Osvaldo Benavides? Tras presunta ruptura, Michelle Renaud manda tremendo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, surgió el rumor de que Michelle Renaud y Osvaldo Benavides habrían terminado con su presunta relación, misma que jamás fue confirmada por ninguno de los dos famosos, pero medios como TV Notas sacaron información que podría corroborar que, en efecto, existió un amorío entre estas dos estrellas de televisión. Después de esta ola de dimes y diretes, la protagonista de La Herencia lanzó tremendo mensaje en su cuenta oficial de Twitter... ¿Será acaso una indirecta para el histrión?

A principios de este 2022, el mundo de la farándula se paralizó después de que se hiciera pública la ruptura del actor de Lo que la vida me robó con la guapa actriz, Esmeralda Pimentel, con quien ya llevaba algunos años de relación. Pocas semanas después, el medio anteriormente mencionado, publicó una entrevista a una fuente cercana del famoso, quien confirmó que el truene había ocurrido porque la estrella de María La del Barrio habría engañado a la celebridad de El Hubiera Sí Existe con Renaud.

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel

A partir de entonces, ambos famosos se dejaron ver juntos y se cuenta que habrían realizado varios viajes, entre ellos a Nueva York, Chicago e incluso en el programa de variedades de Televisa, Hoy, filtraron algunas fotografías de ellos escalando el Iztaccíhuatl; sin embargo, el pasado fin de semana Benavides habría sido captado desahogándose con su amiga Ludwika Paleta, en el restaurante de un hotel de la Ciudad de México y es que, sí bien, se desconoce el tema de la charla, el lenguaje corporal del histrión hizo referencia a que se trataba de un tema serio.

Michelle Renaud, James Murphy y Osvaldo Benavides en Chicago

Sí bien, Michelle Renaud no dio ninguna declaración al respecto, al medio día de este martes, 26 de julio, la protagonista de Las Hijas de la Luna y La sombra del pasado, compartió una publicación que hacía referencia a la "gente desleal", afirmando que estos no merecían su atención, sí bien, la joven actriz jamás confirmó a quién hacía referencia esta reflexión, es difícil que la gente no lo vincule como una posible indirecta a su presunto exnovio.

La gente desleal no merece atención ni tiempo. La lealtad es una gran virtud que comienza siéndote leal a ti mismo, un acto de amor muy grande", señaló Renaud

Tuit de Michelle Renaud

Por otro lado, un día antes de estas declaraciones, es decir, la noche del pasado 25 de julio, la exnovia de Danilo Carrera compartió una publicación en donde se afirmaba orgullosa de ser económicamente independiente, asegurando que se encontraba en una etapa en la que busca disfrutar con plenitud varios aspectos de su vida, mientras hizo énfasis en que pese a ello se encargaba de ser una buena madre, ¿Acaso estará confirmando su soltería? Mientras tanto, todo queda en una serie de suposiciones, ya que, como se mencionó, ninguno de los dos actores ha confirmado nada con respecto a su situación sentimental.

Tuit de Michelle Renaud

