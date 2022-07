Juan Vidal es expuesto en polémica conversación con Cynthia Klitbo; le debía dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas, la actriz Cynthia Klitbo y Juan Vidal han ocupado varios titulares en reconocidos medios de espectáculos, luego de que la mexicana decidiera denunciar pública y legalmente al dominicano por violencia psicológica, además de revelar que el histrión le quedó a deber dinero durante tras su fugaz romance.

Tras darse a conocer el audio en el que Vidal agrede a Klitbo diciéndole que roncaba mucho y no lo dejaba dormir, ahora el programa De primera mano filtró una presunta conversación en la que Juan se enoja con Cynthia cuando ella le cobra el capital que tiempo atrás le prestó.



Aquí la conversación:



Cynthia (C): “Quedamos que me pagabas en cuanto cobraras lo de Nicandro los 1300 dls de México.



C: “Y lo de Miami era cuando cobraras lo de Univisión. Eso ya pasó”.



C: “El boleto de Miami e ibas a pagar las mensualidades y tampoco pasó. Ahora me sales que en mayo.



C: “Yo no quiero tratar el asunto solo quiero que cumplas con lo que dijiste cuando te presté. Por favor cumple”.



C: “Yo no quiero problemas contigo solo quiero que me pagues lo que de buena forma te presté”.



Juan (J): “No lo he cobrado, o sea estas para chin%& la paciencia o qué”.



C: “¿Ves? Solo ofendes”.



J: “Mira Cynthia, busca que hacer, cuando cobre lo de Nicandro te esos 1300”.



C: “¿Pero hasta junio?”





J: “Me estás quitando lo que tengo para comer a mi y a hija a ti no te urge ese dinero como a mí. Me demuestras el ser humano que eres”.



C: “¿Por qué?”.



J: “Está bien cuando cobre lo de Nicandro te doy el restante de ese dinerito. Y ya déjame en paz por favor”.



C: “Eso es lo que quiero”.



J: “Ya busca que hacer por favor cuando ya te di 6 mil”.



C: “No es placentero estar cobrando”.



J: “Faltan 20 de esos dólares que cuando los cambie para pagar la renta y lo demás sumaban 26. Si, sí Cynthia tranquila. Ya no me escribas más”.



C: “Quedamos fechas cuando te presté”.



J: “Cuando cobre te doy esos 20 que faltan”.



C: “Y recibir ofensa no es lo mío”.



J: “Y la fecha que te di te pago lo de Miami y tu boleto de avión, Ya no me escribas más, Bye, Gracias”.



C: “Pasa bonita tarde”.



J: “Sí, sí, bye. Con razón ahora entiendo muchas cosas, jajaja. Bye”.



A pesar de que hace algunos días el dominicano aseguró en un programa de televisión estadounidense que le pagaría todo el dinero que le debe a Klitbo para terminar con este problema, hasta la fecha se desconoce si ya hizo el depósito o no, pues ninguno de los actores ha vuelto a hablar del tema.

Fuente: Tribuna