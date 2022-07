Lo perdió todo: Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, actriz llega a 'Hoy' y ruega que la contraten

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien se encuentra viviendo una difícil situación financiera desde hace años y ha estado rogando por trabajo en Televisa y TV Azteca, reapareció en el programa Hoy la mañana de este martes 26 de julio para hablar de sus recientes problemas de salud y además hizo un llamado a los productores para que la contraten asegurando que ya está en perfecto estado.

Se trata de la también comedianta Lucila Mariscal, quien saltó a la fama por su entrañable personaje de 'Lencha' y cuenta con alrededor de 50 años de experiencia en la empresa de San Ángel. Ha aparecido en programas como La Carabina de Ambrosio, Los Polivoces, Central de Abastos, entre otros, así como el extinto programa Mujer casos de la vida real y además novelas como Vivo por Elena y Una familia con suerte.

Fuente: Internet

Desafortunadamente, en los últimos años la primera actriz no la ha pasado nada bien ni emocionalmente ni económicamente hablando. Lucila se hundió en depresión porque su hijo Andrei Alexis desapareció en 2009, luego dejó de ser llamada para trabajar en la televisión y tuvo que autoemplearse creando su propia obra de teatro, TerceraEdad.com, en donde se burlaba de sí misma al hablar de los actores que llegan a la vejez sin oportunidades laborales.

Además de confesar que se estaba quedando sin ahorros, el año pasado la celebridad mexicana de 80 años denunció en el programa De primera mano que sufrió maltrato psicológico y físico por parte de su nieto Andrei, quien incluso la dejó en la calle y hasta le robó. Luego de meses distanciada del joven, la querida actriz manifestó que había solucionado sus problemas con él y por fortuna, pudo volver a habitar su casa.

Fuente: YouTube Imagen Entretenimiento

No obstante, Mariscal se enfrentó a una nueva difícil situación a finales del pasado 2021 pues cayó en cama. Sufrió una caída que le ocasionó una fractura en la cadera, la cual la dejó en silla de ruedas y prácticamente inmóvil. Sin posibilidades de volver a trabajar, la famosa comenzó a sobrevivir de donaciones. Además en una entrevista con el programa Ventaneando de Pati Chapoy, el médico que atendía a la actriz informó que se la había llevado a vivir con su madre, quien se encargó de cuidarla y estar al pendiente antes y después de su operación.

Tras todas estas dificultades, la mañana de hoy martes 26 de julio doña Lucila apareció en el matutino de Las Estrellas dando una entrevista desde su casa, donde ya se encuentra totalmente recuperada y lista para volver a trabajar. Sin embargo, la reconocida artista admitió que mientras estuvo postrada sin poder moverse mucho por su fractura, enfrentó severas crisis de ansiedad e incluso hasta atentó contra su vida.

Me quería morir, me quería yo matar, un día cogí el cuchillo y reaccioné, dije '¿qué te pasa Mariscal?, tú siempre has sido fuerte, estás loca', y luego aventé el cuchillo", expresó.

La primerísima actriz aseguró que vivió un verdadero infierno al permanecer seis meses casi inmóvil en un sillón de su sala, de donde solamente se paraba para hacer sus necesidades: "Estuvo recluida aquí donde me ves, sentada, me costaba uno y la mitad del otro poder pararme". También explicó que su economía se desplomó en los últimos meses y señala que gracias a la caridad del cantante Julio Preciado es que ahora ella ya puede volver a caminar.

Nunca lo había tratado y me dice 'no te preocupes, yo te voy a ayudar' y dije 'ah caray, si no es mi amiga'", pero añadió que se encuentra muy agradecida con él.

Lucila finalizó la entrevista haciendo un llamado a los productores de San Ángel para que le den una nueva oportunidad para volver a trabajar pues asegura que a sus 80 años ella se encuentra perfecta: "Me puedo desenvolver perfectamente bien, puedo hablar, todo todo, estoy bien de mis cabales, perfecta... me gustaría hacer La Rosa de Guadalupe, ese programa no me lo pierdo, diario lo veo", dijo antes de enviar sus saludos al elenco de Hoy.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy